8.02 مليارات درهم قيمة تمويلات شركات التكنولوجيا الناشئة في «هب 71»

حصلت شركات التكنولوجيا الناشئة في منصة (هب 71) (Hub71) على تمويلات قياسية بلغت 8.02 مليارات درهم بنسبة بزيادة سنوية بلغت 44.7 %، مقارنةً مع 5.4 مليارات درهم في عام 2023.

كما ارتفعت إيرادات الشركات الناشئة إلى 4.5 مليارات درهم مقارنة مع 3.5 مليارات درهم في العام السابق. وقال أحمد علي علوان، الرئيس التنفيذي لـ(Hub71): انطلقت رحلتنا كمبادرة تطمح إلى تمكين المؤسسين من بناء شركاتهم انطلاقاً من أبوظبي.

وتحوّلت الفكرة إلى واقع ملموس يجمع بين رواد الأعمال والمستثمرين والشركاء، الذين يعملون لتحقيق تأثير مستدام. وخلال العام الماضي، تلقّت (Hub71) أكثر من 3100 طلب للانضمام من روّاد أعمال يمثلون أكثر من 20 دولة، حيث تم اختيار 46 شركة ناشئة، وبلغت نسبة الشركات القادمة من الأسواق العالمية بينها 70 %.

وأكد محمد الخوري رئيس قسم التسويق والاتصال المؤسسي لـ«البيان» أن منصة (Hub71) وفت أكثر من 800 وظيفة خلال 6 سنوات، مشيراً إلى أن المنصة تستقبل الشركات على مجموعتين كل عام بعد مراجعة طلبات الانضمام. وقال: العام الماضي استقبلت المنصة 46 شركة من بين أكثر من 3000 شركة طلبت الانضمام ونحن نختار أفضل الشركات وفق معايير معينة.

وتابع نعطي حافز نقدي بقيمة 250 ألف درهم لكل شركة، وكذلك حوافز غير نقدي بقيمة 250 ألف درهم، وبعد مرور عام هناك 250 ألفاً ليصل مجموع الحوافز إلى 750 ألف درهم، مشيراً إلى أن الشركات لا تنضم من أجل الحافز المالي فقط ولكن من أجل المنظومة كاملة.