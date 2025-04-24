16 دولة تشارك في «الفجيرة الدولي الأول لسياحة المغامرات» 30 أبريل

أعلن عمرو زين الدين مدير مركز الفجيرة للمغامرات، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر عن انطلاق فعاليات «مؤتمر الفجيرة الدولي الأول لسياحة المغامرات» تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، خلال الفترة من 30 أبريل الجاري وحتى 2 مايو المقبل، بتنظيم مركز الفجيرة للمغامرات، بالتنسيق مع مختلف الجهات المحلية، والذي يستضيف حوالي 24 متحدثاً من 16 دولة حول العالم، بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين وصنّاع القرار في مجالات السياحة، ورياضة المغامرات، وحماية البيئة واستدامتها، من مختلف أنحاء العالم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في فندق هيلتون دبل تري الفجيرة، للإعلان عن استضافة إمارة الفجيرة هذا الحدث الدولي الاستثنائي والأول من نوعه في الشرق الأوسط بمشاركة منظمة الأمم المتحدة للسياحة، بحضور اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر، مركز الفجيرة للمغامرات، وهيئة الفجيرة للبيئة ودائرة السياحة والآثار بالفجيرة.

وأكّد زين الدين أن استضافة هذا الحدث المهم على أرض إمارة الفجيرة دليل على المقومات والبنية التحتية التي تمتلكها الإمارة في سياحة المغامرات، وخاصة أن المركز يعتبر أول مركز حكومي بالعالم في سياحة المغامرات تمتد مسيرته منذ 8 أعوام، حيث ساهم في ترسيخ مكانة الإمارة وجهة سياحية عالمية للمغامرات ووجهة فريدة لعشّاق الطبيعة والاستكشاف.

موضحاً أن هذا الحدث يأتي تحقيقاً لاستراتيجية إمارة الفجيرة بقيادة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ودعم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارة على خارطة السياحة العالمية، عبر استعراض إمكاناتها الطبيعية ومقوّماتها الفريدة في مجال سياحة المغامرات، كما أشار زين الدين إلى أن المؤتمر يشكّل منصةً عالميةً لفتح آفاق جديدة للتعاون الدولي في هذا القطاع الحيوي، بما يسهم في دعم نمو الاقتصاد المحلي، وخلق فرص استثمارية وسياحية واعدة تعزز التنمية المستدامة في الإمارة.

وأشارت أصيلة المعلا مدير عام هيئة الفجيرة للبيئة إلى أن تنظيم المؤتمر الدولي هو تأكيد على حرص حكومة الفجيرة على ترسيخ مكانة الإمارة في قطاع سياحة المغامرات والسياحة البيئية المستدامة، التي تمثل فرصة مهمة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية وتبادل الخبرات والاطلاع على تجارب مهمة تدعم مسيرة السياحة البيئية وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، للحفاظ على تنوعها الطبيعي الفريد، مؤكدة أن الهيئة تؤدي دوراً محورياً في دعم السياحة البيئية وسياحة المغامرات، لالتزامها الراسخ بحماية النظم البيئية وتعزيز ممارسات السياحة المستدامة في الإمارة.