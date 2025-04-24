50 شركة عالمية تبحث دور الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية بأبوظبي

شاركت أكثر من 50 شركة مالية عالمية متخصصة في معرض المال بأبوظبي (Money Expo). ويستمر المعرض على مدار يومين بحضور عدد كبير من خبراء القطاع المالي والاستثماري من مختلف دول العالم.

وشهد المعرض تنظيم العديد من الجلسات حول التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية، وأهمية التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتقنية البلوكشين في تحويل استراتيجيات الاستثمار، وتحسين إدارة المحافظ، والتخفيف من المخاطر المالية. كما شهد المعرض مناقشات مهمة ومبتكرة حول التداولات في أسواق المال والأسهم، واستخدام أحدث التقنيات في عمليات التداول.

وقال شادي سلوم المدير الإقليمي لشركة إكس أس دوت كوم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: نشارك في المعرض مع نخبة من المختصين في عالم المال، ويتماشى الحدث مع رؤيتنا لإعادة ابتكار مشهد التداول عبر أحدث التكنولوجيات والحلول لاستقطاب العملاء.

وقال أسامة الصيفي المدير الإقليمي لشركة تريز للأوراق المالية: يعد المعرض منصة مهمة تجمع أهم شركات تداول الأوراق المالية في الإمارات ودول العالم.

وقال محمد عامر المدير الإقليمي لشركة إكسينس للتداول: نحرص على المشاركة في المعارض التي تعنى بأسواق المال، وحريصون على تقديم خدماتنا للمستثمرين في القطاع المالي والأسهم والمشتقات المالية.