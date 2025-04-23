147 ألف مركبة كهربائية وهجينة مسجلة في الإمارات حتى 2024

كشف المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقةوالبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول أن عدد السيارات الكهربائية والهجينةالمسجلة في الإمارات تجاوز 147 ألف سيارة حتى عام 2024، بزيادة سنوية تزيد عن 25%في عدد السيارات الكهربائية وحدها، فيما أكد المهندس بدر سعيد اللمكي الرئيسالتنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع أن الإمارات حققت طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرةفي مبيعات السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة، مشيراً الى أن الدولة رائدة فيقطاع النقل المستدام.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني في معرضومؤتمر المركبات الكهربائية (EVIS) بأبوظبي. وقال العلماء - في جلسة مهمة حول كيفية تسريع التحول إلىالمركبات الكهربائية في المنطقة - الأرقام تتحدث عن نفسها: في عام 2021 شكلتالسيارات الكهربائية 0.7% فقط من إجمالي مبيعات السيارات، وفي 2022 قفزت إلى 3.2%،وفي 2023 وصلنا إلى 13%، وفي عام 2024، ارتفعت حصتنا بشكل كبير إلى 25.75%. وتابعتحتل الإمارات الآن المرتبة الأولى في الشرق الأوسط من حيث أعلى حصة من مبيعاتالسيارات الكهربائية والهجينة من إجمالي مبيعات السيارات.

220 نقطة

أكد المهندس بدر سعيد اللمكي لـ (البيان) أنأدنوك للتوزيع توسّعت في بناء شبكة نقاط شحن المركبات الكهربائية من 53 نقطة شحنفي 2023، وحاليًا لدينا 220 نقطة شحن سريعة وفائقة السرعة تم تثبيتها في جميعأنحاء الإمارات ونستهدف الوصول إلى أكثر من 400 نقطة شحن خلال عام 2025 ، كمانستهدف تشغيل 500 شاحن عالي القدرة بحلول 2028.وقال: نشارك للمرة الثانية في معرضالمركبات الكهربائية EVIS ،مشيراً الى التزام الشركة بدعم المعارض المعنية بالنقل المستدام وتسعى الشركة منخلال المشاركة إلى تسليط الضوء على قدراتها في تأسيس بنية تحتية متقدمة لشحنالمركبات الكهربائية. وأضاف أن أدنوك للتوزيع تهدف الى استعراض أحدث التطورات فيهذا المجال وإجراء مباحثات مع الخبراء والمؤسسات وشركات السيارات المشاركة فيالفعاليات، والجهات العارضة واستعراض مشروعاتنا التوسعية في القطاع والتعرف علىالتكنولوجيا الحديثة في هذا المجال.وتابع: نتميز بما لدينا من مواقع استراتيجيةمتميزة في مختلف إمارات الدولة ولدينا خطة كاملة لتطوير البنية التحتية، ونقاط شحنالشركة على الطرق الرئيسية السريعة والتي تسمح للعميل أن يشعر بالأمان اذا خرج فيطريقه لأن ادنوك للتوزيع موجودة لتلبية احتياجاته سواء لشحن مركبته الكهربائية أوالاستمتاع بخدماتنا ومرافقنا المتنوعة في محطاتنا بمختلف مناطق الدولة. وقال:نتحدث عن شواحن سريعة يمكن أن تشحن 80% من بطارية السيارة خلال من 15 الى 20 دقيقةفقط، لدينا شواحن متوائمة مع تصميم بطاريات المركبات الكهربائية . وأشار الى أنالمركبات الكهربائية التي قامت بالشحن في أدنوك للتوزيع ساهمت في خفض انبعاثاتكربونية بأكثر من 23 مليون كيلومتر خلال عام 2024.

900 محطة

وحول الاستراتيجيات الرئيسية التي تطبقها أدنوكللتوزيع للتوسع خارج، قال المهندس بدر سعيد اللمكي: المؤسسة والحمد لله في توسعمستمر، ولدينا اليوم نحو 900 محطة في مصر والسعودية والامارات ونستهدف الوصول الى1000 محطة عام 2028 في الدول الثلاث . وتابع : أهدافنا التشغيلية واضحة والسوقالمصري به كثافة سكانية ولدينا سمعة طيبة بين العملاء في مصر وسعداء بالاستثمارهناك وحققنا نجاحاً كبيراً خاصة في بيع وقود الطائرات وكذلك قطاع تصنيع زيوتالتشحيم ونسير بشكل جيد حسب الخطط ، وكذلك مشروعاتنا في السوق السعودي تشهد نمواً واضحاًوتجاوزنا 100 محطة في السعودية ، والطرق السعودية واعدة وتحتاج الى خدمات ومحطاتالوقود ولدينا خبرات كبيرة في هذا القطاع .

ثنائي الاتجاه

وشهد اليوم الثاني في معرض ومؤتمر المركباتالكهربائية – EVIS فيأبوظبي الإطلاق الرسمي للبنية التحتية الوطنية للشحن ثنائي الاتجاه في الإمارات،في خطوة عملية نحو دمج أنظمة الطاقة الذكية في منظومة النقل الوطني، كما شهدالمعرض توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجهات المشاركة.كان المعرضقد استضاف الدورة الثالثة من مجلس المركبات الكهربائية، بمشاركة نخبة من كبارمصنعي المركبات الكهربائية الإقليميين والعالميين، إلى جانب عدد من الخبراءوالمختصين في مجال التنقل المستدام، حيث تناولت المناقشات استعراض المستجدات فيمنظومة المركبات الكهربائية، بما في ذلك التطورات التكنولوجية الحديثة، التحدياتالتي تواجه القطاع.