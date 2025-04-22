صندوق النقد يبقي نمو اقتصاد الإمارات «الأعلى عربياً» 2025

أبقى صندوق النقد الدولي، على توقعاته الإيجابية لنمو اقتصاد الإمارات عند 4% في العام 2025 «الأعلى عربياً»، بحسب تقرير الصندوق الذي أصدره، الثلاثاء، على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، والذي توقع أيضاً أن يرتفع نمو اقتصاد الإمارات إلى 5% في العام 2026.

وتوقع الصندوق في التقرير نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بنسبة 3% في 2025، ترتفع إلى 3.5% في 2026.

وبالنسبة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، توقع الصندوق نمو الاقتصاد السعودي 3% في 2025، ويرتفع إلى 3.7% في 2026.

وتوقع نمو اقتصاد الكويت 1.9% في 2025 يرتفع إلى 3.1% في العام 2026. كما توقع نمو اقتصاد قطر 2.4% في 2025 يرتفع إلى 5.6% في العام 2026. وتوقع نمو اقتصاد البحرين 2.8% في 2025 يرتفع إلى 3% في العام 2026. كما توقع الصندوق نمو اقتصاد سلطنة عُمان 2.3% في عامي 2025 و2026.

كما توقع الصندوق نمو اقتصاد الجزائر بنسبة 3.5% في العام الجاري وبنسبة 3% في العام 2026، فيما يسجل اقتصاد تونس نمواً بنسبة 1.4% في 2025 والنسبة نفسها في العام 2026. أما الأردن فتوقع الصندوق أن يسجل ارتفاعاً بنسبة 2.6% خلال العام الجاري، وبنسبة 2.9% في العام المقبل.

مصر

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر بمقدار 0.2 نقطة مئوية للعامين الجاري والمقبل، إلى 3.8% و4.3% على التوالي. وتوقع الصندوق في أحدث تقاريره ارتفاع متوسط الدين العام في الاقتصادات الناشئة والنامية من مستواه الحالي البالغ 70% من الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 83% في 2030.

المغرب

يتوقع صندوق النقد الدولي تسارع نمو اقتصاد المغرب هذا العام إلى 3.9%، وبنسبة 3.7% في العام المقبل. وعلى مستوى التضخم، تشير توقعات الصندوق إلى أنه سيبلغ 2.2% هذا العام قبل أن يرتفع بشكل طفيف إلى 2.3% العام المقبل، مقابل 0.9% كمتوسط سنوي للعام الماضي. وكان بنك المغرب المركزي خفض سعر الفائدة الرئيس 25 نقطة أساس إلى 2.25% في آخر اجتماع له في مارس وذلك للمرة الثانية، وبرر ذلك بهدف تعزيز دعمه للنشاط الاقتصادي والتشغيل.

تحول إلى النمو

فيما توقع الصندوق أن يسجل اقتصاد العراق طفرة في العام 2026، ووصول النمو إلى 1.4% بدلاً من التراجع بنسبة 1.5% في العام 2025، كما يسجل اقتصاد السودان قفزة في النمو بنسبة 8.8%، بدلاً من التراجع الذي يتوقع أن يسجله في العام الجاري بنسبة 0.4%.