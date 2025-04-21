2.6 مليار درهم صادرات أعضاء غرفة تجارة رأس الخيمة بالربع الأول

كشف الدكتور أحمد الشميلي مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة بالوكالة، عن تسجيل نمو صادرات سلع أعضاء الغرفة خلال الربع الأول، والذي سجل حوالي 2 مليار و679 مليون درهم، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والذي بلغ 2 مليار و165 مليون درهم، لافتاً إلى أن النمو يتماشى مع ارتفاع عدد شهادات المنشأ الصادرة من الغرفة، فقد بلغ مجموعها 8263 شهادة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بمجموع 7516 شهادة، لافتاً إلى أن شهر يناير من العام الجاري، تصدر العدد الأكبر من إصدار شهادات المنشأ، بعدد 2946 شهادة.

صدارة سعودية

وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية احتلت صدارة قائمة أكثر الدول التي تم إصدار شهادات المنشأ لها، بمجموع 2767 شهادة لها خلال الربع الأول من عام 2025، بقيمة سلع تقارب 538.9 مليون درهم، تلتها سلطنة عمان بـ 702 شهادة، وبقيمة سلع تبلغ حوالي 50 مليون درهم، ومن ثم الشهادات الصادرة للكويت بـ 375 شهادة، وبقيمة سلع حوالي 113.9 مليون درهم، جاءت بعدها العراق بـ 315 شهادة، وبقيمة سلع تبلغ حوالي 651.2 مليون درهم، ثم قطر بـ 255 شهادة، وبقيمة 48 مليون درهم.

وفي المرتبة التالية جاءت مصر، حيث تم إصدار 243 شهادة، بقيمة 96.2 مليون درهم، ثم البحرين، حيث تم إصدار 230 شهادة، بقيمة سلع تبلغ حوالي 16 مليون درهم، ثم روسيا الاتحادية بـ 160 شهادة، بقيمة سلع تبلغ ما يقارب 38.5 مليون درهم، وبعدها باكستان، تم إصدار 135 شهادة منشأ لها، بقيمة سلع تبلغ حوالي 21.8 مليون درهم، والهند تم إصدار 124 شهادة منشأ لها، بقيمة سلع تبلغ 46.7 مليون درهم، وتم إصدار باقي الشهادات لدول مختلفة، حيث وصل عدد الدول الإجمالي 132 دولة، كما بلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة من المناطق الحرة إلى السوق المحلي لدولة الإمارات 994 شهادة، لسلع قيمتها تقارب 178.6 مليون درهم.

الحيوانات الحية

وأضاف أحمد الشميلي: في ما يتعلق بأنواع البضائع المصدرة التي تم إصدار شهادات منشأ لها من غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة خلال الربع الأول من عام 2025، فقد توزعت على العديد من المنتجات، أبرزها الحيوانات الحية، ومنتجات المملكة الحيوانية، بإجمالي 3717 شهادة، بنسبة 44 % من إجمالي عدد شهادات المنشأ الصادرة من الغرفة، خلال الفترة المذكورة أعلاه، تلتها منتجات المملكة النباتية، حيث تم إصدار 2109 شهادات، بنسبة 25 %، ثم منتجات صناعة الأغذية، مشروبات، سوائل كحولية وخل، تبغ وأبدال تبغ مصنعة، بعدد 1630 شهادة، وبنسبة 19 %، ثم 1,078 شهادة لمنتجات شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية ومنتجات تفككها، دهون غذائية محضرة، شموع من أصل حيواني أو نباتي بنسبة 13 %.

وأوضح الشميلي، تأتي تلك النتائج تماشياً مع تسجيل 55 جنسية جديدة ضمن قائمة الاستثمارات المسجلة بقائمة أعضاء غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة من جميع أنحاء العالم، حيث كانت الجنسيات الأكثر استثماراً في الإمارة، هي الهند، تليها بنغلاديش وباكستان ومصر وسوريا والأردن، ثم باقي الجنسيات المختلفة.