شريف العلماء: الإمارات تتصدر دول المنطقة في مبيعات المركبات الكهربائية والهجينة لعام 2024

أكد المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن دولة الإمارات تتصدر دول المنطقة في نسبة مبيعات المركبات الكهربائية والهجينة لعام 2024.

وكشف العلماء أن وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتعاون مع شركة "بيئة"، تعمل على إنشاء أول منشأة من نوعها في المنطقة لإعادة تدوير بطاريات المركبات الكهربائية والهجينة، بما يسهم في تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري وتقليل الأثر البيئي.

جاء ذلك في كلمته بافتتاح فعاليات الدورة الرابعة من معرض ومؤتمر المركبات الكهربائية – EVIS في مركز أبوظبي الوطني للمعارض ؛ بحضور عدد الخبراء العالميين وصنّاع القرار في قطاع النقل المستدام.

وأوضح أن الوزارة أطلقت حزمة من المبادرات النوعية لدعم التحول نحو التنقل الأخضر، من أبرزها السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، والدليل الوطني لمحطات الشحن، ودليل الشحن ثنائي الاتجاه، بالإضافة إلى تأسيس شركة "UAEV" بالشراكة مع شركة الاتحاد للماء والكهرباء، بهدف تطوير شبكة شحن وطنية متكاملة تدعم انتشار المركبات الكهربائية في الدولة.

وقال : " وضعت الإمارات الاستدامة في قلب استراتيجياتها الوطنية، من خلال مبادرات رائدة، مثل استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والمبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، والبرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه، حيث يُعد قطاع النقل محوراً رئيسياً لتحقيق هذه الرؤى الطموحة عبر خفض الانبعاثات وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة.وأضاف العلماء أن تلك الخطوات تدعم مستهدفات الدولة بخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن قطاع النقل بحلول عام 2050 .

وقال المهندس ناصر علي البحري، الرئيس التنفيذي لنيرفانا للمعارض والمؤتمرات: "يشكل EVIS منصة حقيقية لتبادل الرؤى وبناء التحالفات الهادفة بين القطاعين الحكومي والخاص، بهدف تسريع خطوات التحول المستدام على مستوى المنطقة والعالم".

وأضاف أن ما يميز EVIS أبوظبي هو جمعه لكافة عناصر المنظومة، من التكنولوجيا والبنية التحتية، إلى صناع القرار والمستخدمين النهائيين، في مكان واحد.

وتشهد النسخة الرابعة من EVIS إطلاق تقنيات جديدة وتوقيع شراكات استراتيجية تسلط الضوء على النمو المتسارع لهذا القطاع.

ومن أبرز معالم المعرض هذا العام، عرض Xpeng الإمارات لنموذجها المبتكر من التاكسي الطائر الكهربائي.

كما يضم الحدث مناطق مخصصة لتجربة القيادة الحية للسيارات الكهربائية، ومنطقة "إي-سيركت" لعروض الأداء الحي للدراجات الكهربائية والسكوترات، بالإضافة إلى "واحة الشحن" التي تستعرض أحدث حلول البنية التحتية، و"منطقة تواصل الاعمال" التي توفر بيئة مثالية لعقد اللقاءات وبناء الشراكات التجارية بين رواد القطاع.

كما تتضمن الفعاليات مؤتمر رفيع المستوى يضم نخبة من المتحدثين وصنّاع القرار لمناقشة قضايا استراتيجية تتعلق بمستقبل التنقل والطاقة والاستدامة.