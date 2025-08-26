«سانتوس» الأسترالية تمدد الفترة الحصرية لعرض استحواذ تقوده «أدنوك»

وافقت شركة سانتوس الأسترالية المنتجة للغاز، أمس، على تمديد الفترة الحصرية لعرض استحواذ بقيمة 18.7 مليار دولار من تحالف دولي بقيادة شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك).

وارتفع سهم الشركة الأسترالية واحداً بالمئة خلال التداولات، بعد تمديد فترة الفحص النافي للجهالة إلى 19 سبتمبر لإعطاء التحالف الذي تقوده شركة إكس.آر.جي، الذراع الاستثمارية لأدنوك، مزيداً من الوقت لاستكمال عرض ملزم.

وأعلن التحالف الأسبوع الماضي أنه سيحتاج وقتاً إضافياً يزيد على مهلة الفحص النافي للجهالة للحصول على الموافقات الداخلية اللازمة لإتمام العرض.

وقالت سانتوس إن أي مفاوضات ستتضمن «وسائل الحماية المتعارف عليها» لحماية مستثمري الشركة في حال طال أمد الصفقة بعد توقيعها.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة سانتوس كيفن جالاجر: «نحن سعداء بالتقدم الذي أحرزناه. عملنا بشكل جيد مع فريق إكس.آر.جي خلال الأسابيع القليلة الماضية».

وأضاف: «ولأن التحالف أكد مجدداً أنه لم يجد أي شيء في إجراءات الفحص النافي للجهالة يدفعه إلى التفكير في سحب عرضه، وافقنا على تمديد أجل العملية».

وقال محللون إنه من المرجح أن تتلقى الأسهم دعماً من خلال التأكيد على أن الصفقة لا تزال تمضي قدماً على الرغم من التأخيرات.

ويتطلب العرض المقترح الحصول على موافقة الجهات التنظيمية في أستراليا وبابوا غينيا الجديدة والولايات المتحدة نظراً لأن سانتوس تمتلك أصولاً في هذه الدول.