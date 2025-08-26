فيليبا هاريسون رئيسة تنفيذية لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة

أعلنت حكومة رأس الخيمة، تعيين فيليبا هاريسون رئيسة تنفيذية جديدة لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، لتتولى قيادة الرؤية الطموحة للإمارة نحو ترسيخ مكانتها «وجهة المستقبل»، مستندة إلى خبرتها الممتدة لعقود في قطاع السياحة بأستراليا وعدد من الأسواق العالمية، حيث شغلت سابقاً منصب المديرة العامة لهيئة السياحة الأسترالية.

وأكد الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس اللجنة التنفيذية لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، أن السياحة تمثل ركناً أساسياً في استراتيجية رأس الخيمة، كما تعد القطاع الأسرع نمواً في الإمارة، حيث تحققت العديد من الإنجازات البارزة في هذا المجال خلال فترة زمنية قصيرة.

وقال: خبرة هاريسون القيادية والعملية، لا سيما تجربتها مع هيئة السياحة الأسترالية، تمنحنا الثقة الكاملة بقدرتها على الإسهام في تحقيق الأهداف السياحية الطموحة والاستراتيجية للإمارة. واستقبلت راس الخيمة في النصف الأول 2025 عدداً قياسياً من الزوار بلغ 650 ألفاً.