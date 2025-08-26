«طاقة» تخطط للتوسع بقطاع المياه عالمياً

قال جاسم حسين ثابت الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) إن الشركة تخطط لجعل شركة‭ ‬ «جي إس إنيما» أداتها الرئيسة لمواصلة استراتيجية التوسع الدولي في قطاع المياه.

يأتي ذلك بعد يوم من استحواذ الشركة الإماراتية على الشركة الإسبانية مقابل 1.2 مليار دولار.

وأضاف ثابت في مقابلة «ستكون (جي. إس إنيما) محركنا للنمو على الصعيد الدولي في ما يتعلق بتحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي وشبكة المياه المحلية.

والصفقة تمثل لحظة ذهبية حقاً لاستراتيجية النمو والتحول الخاصة بنا»، إذ ستسمح لطاقة بدخول ثماني أسواق جديدة، منها البرازيل والمكسيك.

وقالت طاقة إنها تهدف إلى إنفاق نحو 20 مليار دولار بين 2023 و2030 على النمو الداخلي عبر تطوير منتجات أو خدمات جديدة، وغير العضوي من خلال عمليات الاندماج أو الاستحواذ أو إقامة تحالفات استراتيجية.

وتعهدت في الأشهر القليلة الماضية باستثمار مليارات الدولارات في عدد من مشروعات المياه الضخمة في دول مثل المغرب وأوزبكستان.

وتضيف الصفقة 171 مليون جالون في اليوم من طاقة تحلية المياه إلى محفظة الشركة البالغة 1250 مليوناً في اليوم.

وتدعم الصفقة هدف طاقة في الحصول على ثلثي طاقتها لتحلية المياه من تكنولوجيا التناضح العكسي بحلول 2030 من نحو 40 % حاليا وستعزز طاقة مياه الصرف الصحي المعالجة بإضافة 2.6 مليون متر مكعب يومياً. وستمول طاقة الصفقة من أموالها.‬