760 شركة أغذية ومشروبات في «جافزا»

رسّخت المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» موقع دبي كلاعب محوري في قطاع الأغذية والمشروبات العالمي، باحتضانها 760 شركة تعمل في هذا القطاع المتنامي، الذي شهد نمواً سنوياً بنسبة 12 %، خلال الأعوام الخمسة الماضية.

جاء هذا التقدم، مدعوماً باتفاقيات استراتيجية وقعتها «جافزا» لتوفير مرافق متخصصة في سلسلة التبريد، ما يدعم تداول السلع القابلة للتلف، ويعزز من كفاءة سلاسل الإمداد والأمن الغذائي على مستوى العالم، وتقدم المنطقة الحرة بنية تحتية متخصصة للسلع الزراعية، والوجبات الخفيفة والمشروبات، والتوابل، ما يعزز الأمن الغذائي، ويعزز موقع دبي كمركز عالمي لتصنيع الأغذية والمشروبات، وتوريدها، وتجهيزها، وتعبئتها.

ويلبي قطاع الأغذية والمشروبات المتكامل في «جافزا»، متطلبات مجموعة متنوعة من قطاعات تصنيع وتوزيع الأغذية، وتعد المنطقة الحرة مقراً لعدد من أهم العلامات التجارية العالمية، بما في ذلك «يونيليفر» و«نستله» و«هاينز» و«ماكين هنتر فودز»، ومجموعة شركات الكوزي، والخليج للسكر وبيارا وغيرها.

ويدعم نجاح الشركات المحلية والعالمية العاملة في «جافزا»، ثلاثة عوامل رئيسة، تتمثل في الابتكار، والتكنولوجيا القابلة للتوسع، والشراكات. ويستطيع مصنعو الأغذية والمشروبات، تقليل المدة الزمنية اللازمة لتأسيس أعمالهم، من خلال الاستفادة من الوحدات الصناعية الخفيفة في المنطقة الحرة، والمستودعات المعزولة حرارياً. كما يمكنهم أيضاً تعزيز تنافسيتهم التجارية، من خلال الحوافز التي تقدمها «جافزا»، مثل الإعفاء من ضريبة الشركات، وضريبة القيمة المضافة.

وتلبي البنية التحتية المجهزة للمنطقة الحرة، جميع المتطلبات المتغيرة للعلامات التجارية في مجال الأغذية والمشروبات، بما يشمل خدمات المعالجة والتصنيع والخلط، ومزارع المأكولات البحرية، والمعالجة والتعبئة والتجارة والتوزيع والتخزين، إضافة إلى المساحات المكتبية.

وتماشياً مع هدفها الأساس بالتركيز على تسهيل تجارة الأغذية والمنتجات الزراعية عالمياً، وتنويع مصادر الاستيراد لهذه المواد الحيوية، وتحديد الخطط البديلة للإمدادات، قامت جافزا بإطلاق محطة المنتجات الغذائية في جبل علي، التي تطلع من خلالها إلى ضمان توفير شحنات الحبوب والبقول، والإمدادات الغذائية الحيوية على مدار العام.

ويبلغ طول رصيف الميناء المجاور لمحطة المنتجات الغذائية في جبل علي، حوالي 2 كيلومتر، مع مساحة مجاورة، تصل إلى نحو مليون متر مربع، للتعامل مع البضائع السائبة، ويضم أماكن مخصصة لرسو 12 سفينة، بغاطس 14 - 16 متراً، يمكنه التعامل مع أضخم الناقلات العالمية لحمولات البضائع السائبة.

وتتيح «جافزا» توفير جميع الموارد اللازمة في مكان واحد، ما يفتح آفاقاً واسعة من الفرص، ويمكّن أصحاب الأعمال من خفض نفقاتهم، وزيادة عوائدهم، من خلال سلسلة إمداد مرنة تلبي احتياجاتهم.