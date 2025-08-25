دبي تستقبل 11.17 مليون زائر في 7 أشهر بزيادة 5%

عززت دبي مكانتها على خارطة السياحة العالمية، وجهة مفضلة للسياح الدوليين، مع استقبالها أكثر من 11.17 مليون زائر دولي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2025، بنمو 5% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي الذي سجلت فيه دبي وصول 10.62 ملايين زائر، وبزيادة أكثر من 550 ألف زائر مقارنة مع يوليو العام الماضي.

وبحسب التقرير الشهري الصادر عن دائرة الاقتصاد والسياحة سجل الزوار الدوليون أكثر من 25.53 مليون ليلة مبيت خلال أول 7 أشهر من 2025 مقابل 24.51 مليون ليلة مبيت في الفترة المقابلة وبنسبة نمو 4% مقارنة مع العام 2023، في حين بلغ متوسط إقامة الزائر خلال الفترة بين يناير ويوليو 2025 نحو 3.7 ليالٍ فندقية مقابل 3.6 ليالٍ في الفترة ذاتها من العام 2024.

وبلغ معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية 551 درهماً بزيادة 5% مقارنة بـ 527 درهماً في الفترة ذاتها من 2024، وهو ما يعكس تحسناً في قدرة الفنادق على تسعير خدماتها في ظل ارتفاع مستويات الطلب. وفي السياق ذاته، صعد متوسط العائد من الغرف المحجوزة إلى 435 درهماً مقابل 406 دراهم العام الماضي، مسجلاً نمواً بنسبة 7% بما يعادل 29 درهماً إضافياً، الأمر الذي يعزز من ربحية القطاع ويؤكد استمرار جاذبية السوق السياحية.

وتواصل دبي تسجيل أرقام قياسية في أداء قطاع السياحة وعدد الزوار الدوليين الأمر الذي يؤكد التزامها بتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، والارتقاء بالدور الرئيسي لقطاعي السياحة والضيافة لتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية في دبي.

الطاقة الاستيعابية

وبحسب البيانات الرسمية، بلغ عدد الغرف الفندقية في الإمارة مع نهاية يوليو الماضي نحو 152.36 ألف غرفة، بزيادة قدرها 1% مقارنة مع 150.56 ألف غرفة في الفترة ذاتها من عام 2024، وهو ما يعني إضافة نحو 1800 غرفة خلال عام واحد فقط. ولم يقتصر التوسع على الغرف وحدها، بل شمل أيضاً عدد المنشآت الفندقية الذي وصل بنهاية يوليو إلى 821 منشأة مع نهاية يوليو 2025، ما يعكس تنوع الخيارات أمام السياح، بدءاً من الفنادق الفاخرة العالمية وصولاً إلى الفنادق الاقتصادية المتوسطة، ويعزز مكانة الإمارة وجهة قادرة على تلبية مختلف احتياجات الشرائح السياحية.

واستحوذت الفنادق الفاخرة من فئة الخمس نجوم على الحصة الأكبر من السوق الفندقية في دبي، بواقع 35% من إجمالي الطاقة الاستيعابية، حيث تضم الإمارة نحو 53.76 ألف غرفة موزعة على 167 منشأة. وجاءت في المرتبة الثانية فنادق الأربع نجوم التي تشكل 29% من السوق، بطاقة تبلغ 43.73 ألف غرفة ضمن 196 منشأة.

أما الفنادق المصنفة بين ثلاث نجوم ونجمة واحدة، فقد بلغت حصتها 19% من إجمالي حجم السوق، بسعة تصل إلى 29.33 ألف غرفة موزعة على 277 منشأة. وعلى صعيد الشقق الفندقية، بلغ عدد الشقق الفندقية الفاخرة نحو 14 ألف شقة ضمن 80 منشأة لتستحوذ على 9% من إجمالي السوق، بينما وصلت حصة الشقق الفندقية المتوسطة إلى نحو 8% بما يعادل 11.52 ألف شقة موزعة على 101 منشأة، ما يعكس تنوع الخيارات المتاحة أمام الزوار بين الفخامة والعملية والراحة الاقتصادية.

ويؤكد هذا التنوع الكبير في المعروض الفندقي مرونة القطاع وقدرته على تلبية مختلف شرائح الزوار، سواء من الباحثين عن الفخامة والرفاهية أم من يفضلون خيارات أكثر عملية وملاءمة من حيث التكلفة، وهو ما يعزز من جاذبية دبي مقصداً عالمياً قادراً على المنافسة في مختلف الأسواق السياحية.

معدل الإشغال

واصلت فنادق دبي تعزيز أدائها القوي خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، إذ سجلت معدل إشغال مرتفع بلغ 79%، ما يعكس استمرار الطلب القوي على الوجهة السياحية الأولى في المنطقة، مقارنة بمتوسط إشغال قدره 77% في الفترة نفسها من العام الماضي.

المناطق

وأظهرت البيانات أن منطقة أوروبا الغربية استحوذت على 21% من مجمل عدد الزوار القادمين إلى دبي بنحو 2.33 مليون زائر، ثم استحوذت دول مجلس التعاون الخليجي على نسبة 16% (1.79 مليون زائر) من مجمل الزوار القادمين إلى دبي، و15% من منطقة روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية (1.65 مليون زائر)، وبالحصة نفسها منطقة جنوب آسيا بنحو 15% من إجمالي عدد الزوار (1.63 مليون زائر)، و11% من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (1.24 مليون زائر)، و9% من دول شمال وجنوب شرق آسيا (1.02 مليون زائر)، وصلت حصة الزوار القادمين من الأمريكتين 7% (793 ألف زائر)، و4% من أفريقيا (473 ألف زائر)، ومن استرالاسيا 2% من مجمل عدد زوار دبي بنحو 213 ألف زائر.

ويأتي ارتفاع عدد الزوار الدوليين خلال العام الجاري نتيجة الاستراتيجيات الشاملة التي اعتمدتها الإمارة ونفذتها في عدد من الركائز الأساسية لقطاع السياحة، بما في ذلك الاستدامة، وريادة الأعمال، والابتكار، فضلاً عن مجموعة من العوامل الرئيسية الأخرى.