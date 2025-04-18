دبي وأبوظبي تتصدران في جذب الثروات والاستثمارات عالمياً

كشفت شركة الاستشارات العقارية العالمية «سافيلز» عن «مؤشرات سافيلز الديناميكية للثروة»، التي صنفت دبي وأبوظبي في صدارة الوجهات المفضلة للأفراد والشركات.

ويأتي التقييم ليؤكد تهيئة البيئة الجاذبة والمستدامة للأعمال والاستثمارات، مع التركيز على جودة الحياة كعنصر أساسي في استقطاب النخب والكفاءات العالمية.

ووفقاً للنتائج ، تحتل دبي وأبوظبي المركزين الأول والثاني على التوالي ضمن أفضل 5 وجهات مفضلة للأفراد الراغبين في الانتقال، متفوقتين على مدن عالمية مرموقة مثل سنغافورة وزيورخ وأوكلاند.

وعلى صعيد الشركات، احتلت أبوظبي المرتبة الخامسة ضمن أفضل 5 مدن لانتقال الشركات عالمياً، إلى جانب سنغافورة وسيول ونيويورك ولندن. وأكدت راشيل كينيرلي، مديرة الأبحاث في سافيلز الشرق الأوسط، على الدور المحوري الذي لعبته الثروة السيادية لأبوظبي في استقطاب المكاتب العائلية المرموقة والشركات العالمية. وأوضحت أن هذا التدفق أدى بدوره إلى زيادة الطلب على المساحات المكتبية الفاخرة والوحدات السكنية الراقية.

كما أشارت إلى أن السياسات المالية المتبعة في دول أخرى قد عززت من جاذبية الإمارات بشكل عام. وتعد الإمارات وجهة للأفراد ذوي الثروات العالية وقد انعكس هذا إيجاباً على السوق العقاري.

حيث سجلت قيم العقارات السكنية الفاخرة في دبي ارتفاعاً 6.8% في 2024، ونمت قيم المكاتب الفاخرة 7% في الربع الأخير وحده. كما شهد القطاع السكني أحجام معاملات غير مسبوقة في 2024، بزيادة 47% على أساس سنوي تم تداول 4,600 وحدة سكنية فاخرة تجاوزت قيمتها 10 ملايين درهم.