طيران الإمارات تنشر البسمة في أفريقيا

في إطار دعم تعليم الأطفال وإقامة روابط ذات مغزى داخل المجتمعات التي تخدمها، تعاونت طيران الإمارات مع 6 كيانات في أفريقيا لتوفير أكثر من 1300 حقيبة مدرسية مصنوعة يدويًا ولوازم قرطاسية أساسية للطلاب الصغار. كل حقيبة مدرسية هي قطعة من التاريخ - حقيبة ذات إصدار محدود من مجموعة "Aircrafted" التابعة لطيران الإمارات، مصنوعة من الأقمشة والأجزاء الداخلية لطائرات الإمارات الشهيرة. ويمثل التوزيع في أفريقيا انطلاق مبادرة أوسع من طيران الإمارات لإعادة استخدام وتدوير المواد لصالح الأطفال في جميع أنحاء العالم.

في زيمبابوي، تعاونت طيران الإمارات مع مؤسسة "قرية سانت مارسيلين للأطفال" و"روز أوف شارون"، وهما كيانان غير ربحيين يهتمان بالأطفال المستضعفين ويوفران مساحة رعاية وملهمة لتعليم الأطفال. وفي زامبيا، أقامت طيران الإمارات شراكة مع "مؤسسة كوتيكتيلا"، لدعم الأطفال الموهوبين أكاديميا والمحرومين ماليا، ومع "تحالف من أجل الأطفال في كل مكان" (ACE) زامبيا، لحماية الأسر والأطفال المستضعفين وتعزيز المجتمعات من خلال التمكين الاقتصادي والتعليم. وفي إثيوبيا، عملت طيران الإمارات مع "قلوب شجاعة إثيوبيا"، وهي منظمة غير حكومية مكرسة لتمكين الأطفال المستضعفين مع التركيز على التعليم الجيد، وكذلك مع "جذور إثيوبيا"، التي تركز على دعم جوانب عديدة من تعليم الأطفال، وخاصة في المناطق الريفية. ومن خلال "مؤسسة طيران الإمارات الخيرية"، تتمتع طيران الإمارات بتاريخ طويل في دعم برامج رعاية الأطفال، وتعتبر مبادرة "Aircrafted Kids" امتدادًا لهذا العمل.

لدى طيران الإمارات مكاتب محلية في زيمبابوي وزامبيا وإثيوبيا، لذلك قام المديرون الإقليميون لطيران الإمارات وأعضاء فرقهم بزيارة كل كيان، وساعدوا في تعبئة الحقائب وتوزيعها، وكانوا حريصين على التواصل مع المنظمات التي تقوم بهذا العمل الهام في المجتمع. داخل الحقائب، قدمت طيران الإمارات لوازم مدرسية مثل القرطاسية والآلات الحاسبة والمستلزمات الأساسية، بالإضافة إلى كتب لمؤلفين محليين تمزج بين القصص الغنية ثقافيًا وفرص التعلم التفاعلية.

والمحطات التالية في مسار حقائب "Aircrafted Kids" المدرسية هي الهند وباكستان وبنغلاديش، وسيتبعها المزيد. وكجزء من استراتيجية بيئية تشمل الاستهلاك المسؤول، التزمت طيران الإمارات بإعادة استخدام أكثر من 50,000 كيلوغرام من المواد من 205 طائرة تخضع لعملية تجديد وتحديث للمقصورة الداخلية. وقد تبادل فريق الهندسة في طيران الإمارات العديد من الأفكار حول كيفية إعادة استخدام المواد القديمة وتدويرها، واستقروا على مجموعة من حقائب الظهر المتينة. قماش مقاعد الدرجة السياحية عالي الجودة في طائرات الإمارات مصنوع من 95% صوف و5% نايلون، وهو نسيج مسطح مصدره ألمانيا وأيرلندا، وهو مثالي لإعادة التدوير نظرًا لمتانته وطبيعته غير القابلة للاشتعال.

في ورشة عمل مخصصة في طيران الإمارات، قام فريق مكون من 14 مساعد صيانة هندسية بتصميم وتفصيل مجموعة كاملة من حقائب الظهر بشكل إبداعي للأطفال من مختلف الأعمار. ثم قام فريق الاتصالات المؤسسية والتسويق والعلامة التجارية في طيران الإمارات بتحديد الكيانات الخيرية والمدارس والمؤسسات التي يمكن توزيع الحقائب فيها لتحقيق أكبر قدر من التأثير، والتواصل مع المنظمات غير الحكومية بشأن تفضيلاتها. أمضت الفرق أسابيع في البحث عن التصاميم، والتأكد من أن الحقائب آمنة ومريحة للاستخدام من قبل الأطفال. في جميع تصميمات الحقائب، تم غسل الأقمشة بشكل احترافي، ثم تنظيفها بعمق يدويًا، وترطيب الجلد المستخدم في الزخارف، وتطهيرها تمامًا قبل خياطتها لتصبح قطعًا فريدة. تمت إضافة بطانة جديدة تمامًا إلى الحقائب، جنبًا إلى جنب مع سحابات عملية وأشرطة قابلة للتعديل، قبل تعبئتها في صناديق تحمل علامة "Aircrafted Kids" التجارية وشحنها إلى وجهاتها النهائية.

بدعم كامل من فرق "الإمارات للشحن الجوي" و "دناتا لخدمات المناولة الأرضية" عبر القارات في مجال النقل والخدمات اللوجستية، ربطت مبادرة "Aircrafted Kids" من طيران الإمارات مجتمع الموظفين داخل طيران الإمارات لتحقيق هدف ذي مغزى.