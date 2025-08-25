«طيران الإمارات» تسيّر 4854 رحلة عبر «A380» في سبتمبر

تواصل «طيران الإمارات» تعزيز مكانتها كأكبر مشغّل لطائرات «إيرباص A380» في العالم، حيث كشفت بيانات حديثة صادرة عن شركة تحليلات الطيران العالمية «سيريوم» أن الناقلة سوف تسيّر خلال سبتمبر المقبل ما مجموعه 4854 رحلة على متن هذا الطراز العملاق، إلى شبكة واسعة من الوجهات تشمل أوروبا وآسيا وأفريقيا واستراليا.

وتُظهر الأرقام أن خط دبي – لندن هيثرو يتصدر قائمة الوجهات الأكثر ازدحاماً برحلات A380، حيث سجل 180 رحلة مجدولة خلال سبتمبر تتضمن 88789 مقعداً، بمعدل ست رحلات يومياً، ويأتي خط دبي – بانكوك في المرتبة الثانية بـ102 رحلة، فيما حل خط دبي – مانشستر في المركز الثالث بـ90 رحلة، متقدماً على خط دبي – باريس شارل ديغول الذي سجل العدد نفسه من الرحلات، ولكن بسعة مقعدية أقل.

الممر الأهم

ويعتبر مسار دبي – لندن هيثرو أهم مسار لطيران الإمارات، سواء من حيث الترددات اليومية المرتفعة، أو من حيث العوائد التجارية.

وتشغل الناقلة على هذا المسار ست رحلات يومية بالكامل بطائرات A380، ما يعكس الطلب القوي بين المدينتين والدور المحوري لهذا الخط في شبكة الشركة العالمية.

وبحسب بيانات «سيريوم»، جاءت الوجهات الآسيوية والأوروبية في مقدمة الوجهات الأكثر ازدحاماً بطائرات A380 خلال سبتمبر.

فبعد لندن وبانكوك، حل خط دبي – مانشستر ثالثاً بـ90 رحلة توفر 50,940 مقعداً، يليه خط دبي – باريس شارل ديغول بنفس عدد الرحلات، ولكن بسعة أقل بلغت 46,614 مقعداً.

كما برزت وجهات أخرى بنفس الوتيرة الشهرية (90 رحلة لكل منها)، مثل دبي – جدة بـ45810 مقاعد، ودبي – القاهرة بـ45008 مقاعد، ودبي – سيدني بـ43710 مقاعد. وتكشف هذه الأرقام عن الاعتماد الكبير على الطائرة العملاقة في تلبية الطلب القوي على الوجهات الإقليمية مثل جدة والقاهرة، إلى جانب الوجهات البعيدة مثل سيدني.

أما خط دبي – لندن غاتويك فقد سجل 75 رحلة خلال سبتمبر بطاقة استيعابية بلغت 43185 مقعداً، في حين بلغت رحلات دبي – موريشيوس 60 رحلة بـ34020 مقعداً، ورحلات دبي – أمستردام 60 رحلة أيضاً بـ31080 مقعداً.

وتعرف طائرات الإمارات A380 بتنوع تكويناتها الداخلية؛ حيث تتراوح السعة بين 468 مقعداً في النسخة رباعية الدرجات، وصولاً إلى 615 مقعداً في النسخة ثنائية الدرجات، والتي لا تضم الدرجة الأولى وتكتفي بـ58 مقعداً فقط لدرجة رجال الأعمال.

هذا التنوع يتيح للشركة مرونة في تلبية احتياجات الأسواق المختلفة.

تغييرات مرتقبة

ورغم أن طيران الإمارات حصلت على حقوق تشغيل إضافية في مطار لندن غاتويك بما يتيح لها التوسع إلى أربع رحلات يومية، إلا أن بيانات سيريوم أظهرت أن الشركة تعتزم خفض السعة على هذا الخط خلال موسم الشتاء المقبل.

فابتداءً من فبراير وحتى مارس 2026، ستُقلّص الناقلة عدد رحلاتها بطائرات A380 إلى رحلة واحدة يومياً فقط، مقابل رحلتين يومياً حالياً. ويأتي هذا القرار رغم أن الناقلة كانت قد أعلنت قبل شهرين فقط عن تقليص التردد ابتداءً من يناير 2026 إلى رحلتين يومياً بدلاً من ثلاث. وتشير هذه الخطوة إلى أن الشركة تخطط لإعادة توزيع أسطولها، عبر إدخال طائرات إيرباص A350 لتعويض بعض الرحلات على خط غاتويك.

وتظهر أرقام سبتمبر 2025 أن الناقلة لا تزال قادرة على استثمار أسطولها الضخم من A380 بكفاءة عالية، سواء على الخطوط الطويلة مثل سيدني ومانشستر وباريس، أو حتى على الخطوط الإقليمية مثل جدة والقاهرة.

وبينما تتجه بعض شركات الطيران العالمية إلى تقليص تشغيل طائرات A380، تبدو «طيران الإمارات» متمسكة بها كعنصر أساسي في شبكتها، معززة بذلك موقع دبي كمحور عالمي للسفر الجوي.