610 منشآت جديدة بعضوية غرفة تجارة رأس الخيمة بنمو 15% أول 3 أشهر

كشف الدكتور أحمد الشميلي مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة بالوكالة، عن ارتفاع معدل تسجيل المنشآت الجديدة بعضوية الغرفة 15% خلال الربع الأول، مع تسجيل 610 منشآت جديدة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والتي شهدت تسجيل 530 منشأة، لافتاً إلى أن المنشآت الجديدة المسجلة منذ بداية العام الجاري تنوعت بين 70 منشأة جديدة للمناطق الحرة و31 فرع جديد لمنشآت محلية وأجنبية.

وحظي شهر يناير بالنصيب الأكبر من تسجيل الرخص الجديدة حيث بلغ عدد الرخص الجديدة خلال هذا الشهر 227 منشأة، في حين بلغ عدد الرخص المجددة 4719 منشأة.

وأشار إلى أن المنشآت المسجلة توزعت على درجات العضوية بحسب تصنيف رأس مال المنشأة، حيث سُجلت 61 منشأة جديدة ضمن الدرجة الخاصة بنسبة 10%، كما سُجلت 42 منشأة في الدرجة الممتازة بنسبة 7%، أما الدرجة الأولى فقد سُجلت فيها 91 منشأة بنسبة 15%، وحظيت الدرجة الثانية بالنسبة الأكبر من المنشآت المسجلة الجديدة والتي وصلت إلى 34% بواقع 211 منشأة، أما الدرجة الثالثة فقد سجلت فيها 183 منشأة جديدة بنسبة 30%، في حين سُجلت 22 منشأة في الدرجة الرابعة بنسبة 4%.

الأشكال القانونية

وكشف الدكنور أحمد الشميلي، عن استحواذ منشآت الشكل القانوني مواطن وكيل خدمات على النسبة الأكبر من بين العضويات المسجلة في الغرفة عند تقسيم المنشآت حسب الشكل القانوني خلال الربع الأول، بحصة 31.6% بواقع 193 عضوية جديدة، ثم بعدها الشكل القانوني المنشآت الفردية بإجمالي 112 منشأة جديدة بنسبة 18.4%، جاءت بعدها الشركات ذات المسؤولية المحدودة بعدد 109 منشآت جديدة بنسبة 17.9%، فيما بلغت نسبة العضويات في شركة الشخص الواحد شركة ذات مسؤولية محدودة 15.2% بإجمالي 93 منشأة، وسجلت 51 شركة أعمال مدنية جديدة بنسبة 8.4%، وسجلت 46 منشأة جديدة في الشكل القانوني شركة منطقة حرة – ذات مسؤولية محدودة بنسبة 7.5%، في حين سجلت 5 منشآت جديدة أفرع لشركات محلية وتم تسجيل فرع منطقة حرة واحد.

16 قطاع

وعند تصنيف المنشآت على حسب التصنيف الاقتصادي القياسي الدولي الموحد عادةً ما يفوق إجمالي عدد المنشآت في القطاعات عدد المنشآت المسجلة فعلياً في ظل ممارسة المنشأة الواحدة لأكثر من نشاط، وقد توزعت المنشآت على 16 قطاع مختلف في الربع الأول من عام 2025، وعند التطرق إلى توزيع العضويات حسب المجال، نجد أن العضويات الجديدة تركزت في المجال التجاري بتسجيل 300 عضوية جديدة بنسبة 49% خلال الربع الأول من عام 2025، ثم المجال المهني الذي سجلت فيه 283 عضوية جديدة بنسبة 46.4%، يأتي بعدها المجال الصناعي حيث سجلت 18 عضوية جديدة بنسبة 3%، ثم المجال السياحي حيث سجلت فيه 7 عضويات جديدة بنسبة 1.1%، وأخيراً 2 منشآت سجلت في المجال الخدمي.

وأضاف: عند الحديث عن رؤوس الأموال المقدرة والمخطط لها في الاستثمارات الجديدة حتى نهاية الربع الأول، سجلت 592.5 مليون درهم، علماً بأن قيمة رؤوس الأموال المقدرة لا تشمل قيمة رؤوس أموال 70 منشأة للمناطق الحرة و31 فرع لمنشآت محلية وأجنبية، وقد بلغ عدد القوى العاملة المقدرة التي تشغلها المنشآت الجديدة 565 عامل لنفس الفترة، كما أظهرت إحصائية العضويات الجديدة عن تسجيل 55 جنسية من جميع أنحاء العالم للاستثمارات الجديدة، وكانت الجنسيات الأكثر استثماراً في الإمارة هي الهند، تليها بنجلاديش وباكستان ومصر وسوريا والأردن، ثم باقي الجنسيات المختلفة.