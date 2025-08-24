76.3 مليون دولار سوق الطائرات الخاصة في الإمارات بحلول 2031

حقق سوق الطائرات الخاصة في الإمارات نحو 44.96 مليون دولار في 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 76.36 مليون دولار بحلول عام 2031، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.85 % بحلول 2031، وفقاً لتقرير صادر عن مؤسسة «DataM Intelligence».

ويقدم التقرير تحليلاً معمقاً لاتجاهات السوق الرئيسية، وفرص النمو، والتحديات الناشئة، مستنداً إلى مزيج من الأساليب البحثية الكمية والنوعية.

ويهدف إلى تزويد الشركات بمعلومات استراتيجية تساعدها على اتخاذ قرارات مدروسة، وتعزيز قدرتها على المنافسة، واستثمار الفرص في سوق يتسم بالتغير السريع.

ويشمل سوق الطائرات الخاصة في الإمارات مبيعات وتأجير وتشغيل الطائرات المخصصة لرحلات الأعمال، ويغطي مجموعة متنوعة من الطرازات التي تلبي احتياجات العملاء من الشركات والأفراد ذوي الثروات العالية وخدمات الطيران العارض؛ إذ يأتي نمو هذا القطاع مدفوعاً بزيادة الطلب على الرفاهية والمرونة وسرعة التنقل الجوي في المنطقة.

وفي مايو 2025، أبرمت شركة «الاتحاد للطيران»، المدعومة من صندوق أبوظبي السيادي، اتفاقية بقيمة 14.5 مليار دولار مع شركتي بوينغ وGE Aerospace، لشراء 28 طائرة ذات بدن عريض من طرازات بوينغ 787 و777X، مزودة بمحركات من إنتاج GE، على أن تبدأ عمليات التسليم في عام 2028.

وتأتي هذه الصفقة ضمن سلسلة من الاتفاقيات بين الإمارات والولايات المتحدة بقيمة إجمالية تبلغ 200 مليار دولار، بهدف تعزيز الروابط الاقتصادية والاستراتيجية بين البلدين.

وفي مايو 2025 أيضاً، وقّعت أبوظبي واليابان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التجارة والابتكار، بما يفتح المجال أمام فرص استثمارية جديدة، ويعزز الشراكات الاقتصادية ذات المنفعة المتبادلة بين الجانبين.

وتشمل قائمة اللاعبين الرئيسيين: طيران الإمارات إكزكيوتيف، رويال جت، بريستين جت تشارتر، فلاي دبي، إير تشارتر سيرفيس، أيروتيك أفييشن، فيستاجيت، نت جتس، إكزكيوجت، وجيت سيت جو.

ومن المتوقع أن يشهد سوق الطائرات الخاصة في الإمارات نمواً ملحوظاً خلال فترة التوقعات، مدفوعاً بزيادة تبني استراتيجيات توسع من قبل الشركات الرائدة، إضافة إلى التحولات الإيجابية في بيئة الأعمال الإقليمية والعالمية.