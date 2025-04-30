دبي الجنوب تسجل نمواً بنسبة 15% في حركة الطيران الخاص خلال الربع الأول

حقق مشروع محمد بن راشد للطيران، المنصة التابعة لدبي الجنوب والمخصّصة لتنمية صناعة الطيران وتطويرها، نمواً لافتاً في حركة الطيران الخاص، خلال الربع الأول من عام 2025 مسجلاً 5,275 رحلة بزيادة قدرها 15% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

ويعكس هذا الإنجاز التطور المتسارع في منظومة الطيران الخاص، ويؤكد مكانة مطار آل مكتوم الدولي كمركز رائد للطيران الخاص الدولي في المنطقة.

وقال سعادة خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب: "تشهد حركة الطيران الخاص نمواً متواصلاً عاماً بعد عام، حيث يساهم قطاعي الأعمال والسياحة في دبي بتعزيز هذا النمو. ونحن في مشروع محمد بن راشد للطيران نؤكد التزامنا بدعم هذا النمو من خلال المنظومة المتكاملة التي نوفرها لمالكي الطائرات الخاصة والأفراد من أصحاب الثروات العالية، عبر مبنى الطيران الخاص المجهّز بأحدث التقنيات. وسنواصل دورنا في ترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للطيران، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة."

ويشار إلى أن مشروع محمد بن راشد للطيران يوفر للشركات العالمية في مجال الطيران فرصاً استثمارية حيث يعدّ منطقة حرة لشركات الطيران الرائدة في العالم وشركات الطيران الخاص وشركات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات والأنشطة المرتبطة بها. ويقع المشروع ضمن دبي الجنوب والتي قامت بتطويره ليكون مركزًا لمختلف أنواع الصيانة ووجهة للتدريب والتعليم، كما يسعى إلى تعزيز رؤية الإمارة لتصبح مركزاً عالمياً رائداً للطيران.