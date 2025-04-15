فريق عمل إماراتي في سوريا لبحث الترتيبات الفنية لعودة حركة الطيران بين البلدين

أكد سيف السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، أن عودة حركة الطيران بين الإمارات وسوريا هي عودة متبادلة وستشمل جميع شركات الطيران الإماراتية والسورية.

وقال السويدي: «إن فريق عمل إماراتياً توجه إلى دمشق لوضع الترتيبات النهائية لعودة التشغيل بالتنسيق مع الجانب السوري»، مشيراً إلى أن هذه الترتيبات لن تأخذ الكثير من الوقت.

ومن جهتها، رحبت «فلاي دبي» بقرار عودة حركة الطيران بين البلدين، وقال متحدث باسم الناقلة: «نرحب بالإعلان الأخير الذي يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز الربط الجوي في المنطقة. نواصل التنسيق والعمل بشكل وثيق مع الجهات المعنية، وسيتم الإعلان عن أي إجراءات تتعلق باستئناف الرحلات إلى سوريا فور استكمال جميع الاستعدادات والموافقات اللازمة».

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني قد أعلنت الاثنين، عن استئناف الرحلات الجوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية العربية السورية.

وقالت الهيئة في بيانها: «يجري حالياً التنسيق المشترك لاستكمال الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل الرحلات بين البلدين، بما يعزز الحركة الجوية ويسهم في دعم حركة المسافرين والشحن بينهما».