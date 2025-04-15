مطار دبي يواصل تصدره عالمياً في عدد المسافرين الدوليين

حافظ مطار دبي الدولي على مكانته، بتصدره مطارات العالم في عدد المسافرين الدوليين لعام 2024، حيث استقبل 92.33 مليون مسافر بنمو 6.1% مقارنة بعام 2023، و7% مقارنة مع مستويات 2019، بحسب المجلس العالمي للمطارات.

وأشار تقرير المجلس حول أكثر 10 مطارات ازدحاماً في العالم من حيث حركة المسافرين إلى أن مطار دبي الدولي حل في المرتبة الثانية عالمياً في إجمالي عدد المسافرين المحليين والدوليين لعام 2024، بعد مطار «أتلانتا» الأمريكي.

واستقبل مطار دبي الدولي خلال 10 سنوات ما يزيد على 700 مليون مسافر على متن أكثر من 3.3 ملايين رحلة مدفوعاً بالابتكار التشغيلي والالتزام بالجودة.

وجاء الأداء القياسي لمطار دبي الدولي مدفوعاً بالنمو المستمر على مدار العام؛ حيث اختتم الربع الأخير من العام بطريقة استثنائية سلطت الضوء على جاذبية دبي بصفتها وجهة عالمية للسياحة والأعمال والاستثمار، وكان ديسمبر هو الشهر الأكثر ازدحاماً في 2024؛ حيث شكل مطار دبي الدولي بوابة ووجهة رئيسية لما مجموعه 8.2 ملايين مسافر، مؤكداً مكانته كونه مطاراً مفضلاً لملايين المسافرين من أنحاء العالم.

وجاء مطار دبي الدولي في المركز الأول في حركة المسافرين الدوليين بـ 92.33 مليون مسافر، يليه «لندن هيثرو» 79.2 مليون مسافر، ومطار «إنتشون» الكوري الجنوبي ثالثاً بـ 70.67 مليون مسافر، ثم مطار سنغافورة 67 مليون مسافر، وأمستردام بـ 66.8 مليون مسافر.