دبي ترسخ ريادتها العالمية في الاستدامة وممارسات الأعمال

مركز أخلاقيات الأعمال التابع لغرفة تجارة دبي يقوم بدور محوري في تعزيز الممارسات المستدامة

«مشدّ دبي» أحد أكبر المشاريع القادرة على امتصاص الكربون والمدعوم من غرف دبي

تواصل دبي تعزيز مكانتها الرائدة في مقدمة المدن العالمية التي تتبنى معايير الاستدامة وممارسات الأعمال المسؤولة، وذلك من خلال مبادرات استراتيجية وبرامج نوعية تسهم في دمج مفاهيم الحوكمة والاستدامة والمسؤولية المجتمعية في بيئة الأعمال.

وتعد هذه الجهود جزءاً من رؤية الإمارة الرامية إلى بناء اقتصاد مستدام يعزز التنافسية، ويخلق قيمة مضافة للمجتمع والبيئة، ويدعم تحول دبي إلى مركز عالمي للابتكار والاستثمار المسؤول.

مركز

وفي هذا الإطار، يسهم مركز أخلاقيات الأعمال التابع لغرفة تجارة دبي بدور محوري في تعزيز الممارسات المسؤولة والمستدامة في دبي، كما يحرص على دعم وتحفيز الشركات على تبني أفضل معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة بما يعزز أداءها وقدراتها التنافسية، ويرتقي بمساهماتها المجتمعية والبيئية.

ويوفر المركز مجموعة من المنصات والأدوات والخبرات المعرفية التي تساعد الشركات على دمج الحوكمة والاستدامة والمسؤولية الاجتماعية ضمن مختلف مراحل ومستويات عملياتها التشغيلية.

وخلال 2024، واصل مركز أخلاقيات الأعمال جهوده الرامية لتعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات ودعم ممارسات الأعمال المسؤولة، حيث أسهم في ترسيخ مكانة دبي وجهة رائدة للشركات الملتزمة بمعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، وأطلق حزمة من المبادرات والفعاليات المؤثرة لدفع الجهود المبذولة في هذه المجالات.

وتجسيداً لالتزامها بدعم المشاريع ذات الأثر الاستراتيجي في استدامة الاقتصاد والبيئة، دعمت غرف دبي «مشدّ دبي» المستدام؛ أحد أكبر مشاريع استزراع وإكثار الشعاب البحرية في العالم مع القدرة على امتصاص أكثر من 7 ملايين طن من الكربون سنوياً، ويأتي دعم الغرف باعتبارها ضمن قائمة الشركاء الاستراتيجيين للمشروع الذي يشكل نموذجاً ناجحاً للتعاون المشترك بين الشركاء في القطاعين العام والخاص من أجل بناء مستقبل أكثر استدامة.

وشهد أغسطس 2024 إحدى أبرز مبادرات المركز، حيث تم إطلاق علامة غرفة تجارة دبي لمعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وقام المركز بتطوير أطر العلامة بهدف مساعدة الشركات والمؤسسات على تقييم جاهزيتها، ومستوى نضوج تبنيها لهذه المعايير، بالإضافة إلى تقدير جهودها المبذولة في هذا المجال بما يعزز النمو المستدام. وقد تم تكريم 27 شركة حصلت على العلامة خلال فعاليات أسبوع الاستدامة التي ينظمها المركز سنوياً.

معايير

وتم تطوير غرفة تجارة دبي لمعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة من قبل مركز أخلاقيات الأعمال التابع للغرفة، وذلك بهدف مساعدة الشركات والمؤسسات على تقييم جاهزيتها، ومستوى نضوج تبنيها لهذه المعايير، بالإضافة إلى تقدير جهودها المبذولة في هذا المجال بما يعزز النمو المستدام.

ومع ازدياد أهمية معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة كأولوية استراتيجية للمؤسسات من مختلف الأحجام والفئات، بات من الضروري دمج أهداف الاستدامة ضمن ممارسات الأعمال والعمليات التشغيلية الرئيسية لكل مؤسسة، بما يتضمن تبني معايير الشفافية في إعداد وتقديم التقارير، والحد من الأثر البيئي، وتطوير مبادرات المسؤولية الاجتماعية، إضافة إلى الحرص على أن تكون ممارسات الحوكمة متوافقة مع المبادئ الأخلاقية.

أسبوع الاستدامة

واستقطب أسبوع الاستدامة 2024 الذي نظمه المركز في أكتوبر الماضي 526 مشاركاً من ممثلي مجتمع الأعمال، وتم خلاله تنظيم حزمة من الفعاليات بهدف بحث دور الرقمنة والذكاء الاصطناعي في تطوير ممارسات الأعمال المستدامة.

كما أطلقت الغرفة خلال فعاليات الأسبوع منصة تدريب رقمية لتزويد مجتمع الأعمال المحلي بالمعارف والمهارات الأساسية في مجال الاستدامة ومعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وتهدف المنصة لتمكين فرق عمل الشركات من اكتساب الأدوات اللازمة لتبني ممارسات الاستدامة، وتقدم مجموعة مختارة من الدورات التدريبية الرقمية مع التركيز بصورة خاصة على توظيف الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية لتعزيز مفاهيم الاستدامة.

وتشمل الدورات التدريبية برامج تعليمية معتمدة وجلسات تدريب افتراضية مع مدربين متمرسين في مختلف مجالات الاستدامة.

وتميز أسبوع الاستدامة 2024 بأجندة حافلة بالفعاليات، حيث تم تنظيم ندوة حول الحلول المستدامة لمناقشة تأثير الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية في الاستدامة، وناقشت الندوة انعكاسات الاعتماد على الحلول الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما نظمت الغرفة ضمن فعاليات الأسبوع ملتقى خاصاً لبحث الأساليب المبتكرة لتطوير استراتيجيات رقمية خاصة بالاقتصاد الدائري، وذلك من خلال تجربة محاكاة عملية، مع مناقشة دور الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتحليلات البيانات الضخمة في تعزيز كفاءة استخدام الموارد والحد من الهدر وتعزيز الاستدامة على المدى الطويل.

وقام المركز خلال 2024 بتنظيم 20 فعالية حول الاستدامة بمشاركة 1668 من ممثلي قطاعات الأعمال المتنوعة.