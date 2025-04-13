«سامسونج»: دبي وجهة رئيسة لشركات التقنية العالمية

تبقى الإمارات دائماً، لا سيما دبي، سوقاً كبيرة جاذبة للاستثمارات، ووجهة لكل ما هو جديد، خصوصاً في مجال الإلكترونيات، الذي انتعش في العالم كله في العقود الأخيرة.. هنا شهادة مسؤول بواحدة من كبرى شركات الإلكترونيات، وتحديداً الهواتف الذكية، وهو فادي أبو شمط، رئيس مجموعة الهواتف المحمولة في «سامسونج جلف» للإلكترونيات.

عن حجم نمو الشركة في منطقة الخليج عموماً والإمارات تحديداً، يقول أبو شمط: شهدت سامسونج جلف للإلكترونيات نمواً ملحوظاً في المنطقة، لا سيما في دولة الإمارات التي تُعد سوقاً رئيساً لابتكاراتنا. ويعود هذا النمو إلى استثماراتنا المستمرة في ابتكار أحدث المنتجات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ويأتي في مقدمة هذه المنتجات الهواتف المحمولة من سلسلة Galaxy S25، والتي لاقت إقبالاً واسعاً من المستهلكين.

ويتجلى ذلك في تزايد الطلب المسبق عليها، حيث حققنا نسبة نمو مرتفعة عن سابقتها؛ ما يعكس التوقعات القوية لنمو إضافي في السوق، وبلغت نسبة الطلبات المسبقة زيادة 20 % مقارنة بسلسة S24 وتحديداً في الإمارات التي شهدت طلباً كبيراً، فقد شهدنا نمواً بنسبة مضاعفة لجميع أجهزتنا الرائدة من الفئة السعرية 600 دولار فما فوق، وحققنا زيادة بنسبة 100 % في المبيعات لعام 2024 مقارنه بعام 2023.

وفي ظل المنافسة القوية في سوق الهواتف الذكية من حيث الابتكار والتكنولوجيا، يؤمن أبو شمط بأن المنافسة حافز قوي للابتكار في الصناعات الذكية على اختلافها، ويقول: لذلك تواصل سامسونج المضي قدماً في تفعيل الشراكات العالمية لتقديم تجربة سلسة ومترابطة للمستخدمين من خلال نظام أجهزتنا المتصل، يتجلى ذلك بشكل خاص في شراكتنا طويلة الأمد مع «جوجل» التي مكّنتنا من تطوير ابتكارات ذات قيمة مضافة، تجمع بين الأداء القوي والتصميم العصري.

وهواتف سلسلة Galaxy S25 تعكس هذا النهج من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، مثل المساعد الذكي الذي يُحسِّن تجربة المستخدم عبر تحسين إدارة التطبيقات والطاقة وتوفير حلول مخصصة.

وعن اختيار دبي لإطلاق الهاتف الجديد، وهل هو قرار قائم على اختبار سلوك المستهلك في الإمارات أم أن هناك أسباباً أخرى قال أبو شمط: دبي مركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا؛ ما يجعلها المنصة المثالية لإطلاق أحدث منتجاتنا.

وأما المستهلك في الإمارات فيميزه إقباله على أحدث الابتكارات وتقديره للتجارب الرقمية المتقدمة. وإطلاقنا سلسلة Galaxy S25 في دبي يعزز من تواصلنا المباشر مع جمهور متنوع، ويدعم استراتيجيتنا في تقديم حلول تقنية متطورة تتماشى مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031.

ويضيف: لقد أسهمت دبي في تعزيز سوق الهواتف الذكية؛ حيث توفر بنية تحتية رقمية متقدمة، وبيئة أعمال مرنة تشجع على الابتكار؛ ما جعلها وجهة رئيسة لشركات التقنية العالمية. كما أن الفعاليات التقنية الكبرى التي تُنظَّم في دبي تتيح فرصاً استثنائية لعرض أحدث الابتكارات وتعزيز التفاعل المباشر مع المستهلكين.

مسيرة الابتكار

تطورت التكنولوجيا، لا سيما بعد اختراع الذكاء الاصطناعي؛ ما كان له أثره الكبير والمتنامي في تطوير الهواتف الذكية. عن ذلك يؤكد أبو شمط أن الذكاء الاصطناعي صار عنصراً محورياً في تطوير الهواتف الذكية، حيث يُستخدم لتحسين أداء الكاميرات، وإدارة استهلاك الطاقة بفعالية، وتقديم ميزات مخصصة تعتمد على سلوك المستخدم، ويضيف: الابتكار والتقدم الرقمي، يجمع بين سامسونج ودبي، وبفضل شراكاتنا الاستراتيجية مع حكومة دولة الإمارات والمشاركة الفعالة في تحقيق مستهدفات الخطط والرؤى الرائدة للدولة، نسعى إلى تعزيز وجودنا في السوق الإماراتية ودعم مسيرة الابتكار في المنطقة كلها.