أكدت معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، أن الإمارات تواصل تعزيز مكانتها بيئة حاضنة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الفرص والممكنات للمستثمرين وأصحاب المشاريع المبتكرة.

وأوضحت معاليها أن تصدر الدولة للمرتبة الأولى عالمياً في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2024/ 2025 للعام الرابع على التوالي يعكس التزامها بتوفير مناخ جاذب ومؤثر لريادة الأعمال، اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية.

جاء ذلك في الكلمة، التي ألقتها في منتدى الاستثمار الصيني ضمن فعاليات قمة AIM للاستثمار في أبوظبي، مشيرة إلى أن العلاقات الاقتصادية الإماراتية الصينية شهدت خلال الفترة الماضية تطوراً كبيراً مدعومة برؤية استشرافية للقيادة الرشيدة في البلدين، مشيرة معاليها إلى أن منتدى الاستثمار الصيني يجسد الطموح المشترك بين دولة الإمارات وجمهورية الصين نحو تعميق الشراكة الاقتصادية، وتوسيع آفاق التعاون، واستكشاف فرص جديدة للتنسيق والتكامل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والصيني، وتسهيل انتقال الأعمال وتأسيس المشاريع في كلا البلدين.

وأضافت معالي علياء المزروعي: «نحن مستمرون في تعزيز الجهود لتطوير سياسات داعمة ومحفزات لبيئة ريادة الأعمال في الدولة، وتوفير بنية تحتية متقدمة، وبرامج تمويلية مبتكرة، تهدف إلى تمكين رواد الأعمال وتعزيز مساهمتهم في تنويع الاقتصاد الوطني».

وأضافت أن تأسيس مجلس الإمارات لريادة الأعمال سيلعب دوراً محورياً في اقتراح السياسات والتشريعات، وإطلاق المبادرات التي تدعم نمو هذا القطاع الحيوي».

التجارة الثنائية

وتناول معالي حسين إبراهيم الحمادي، سفير دولة الإمارات لدى الصين في كلمته أهداف التجارة الثنائية، التي تسعى إلى الوصول إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2030، مما يعكس الرؤية الاقتصادية التنموية المشتركة للبلدين، ولا سيما أن الصين تعتبر الشريك التجاري الأكبر للإمارات.

تحدث داوود الشيزاوي، رئيس مؤسسة AIM العالمية، عن الاستثمارات الصينية الضخمة في الإمارات، بما في ذلك عدة شركات (يونيكورن)، مشيراً إلى أنه في عام 2024 شهدت الإمارات استثمار أكثر من شركتين لـ(يونيكورن) صينيتين، حيث استحوذ أحد المستثمرين على أكثر من 50 وحدة في مشروع تطوير عقاري واحد.

واقترح الدكتور علي محمد الخوري، رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، توقيع معاهدة رقمية مع الصين، فيما أكد وانغ وي وي، نائب المدير العام في وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، دور الإمارات في الاستثمار الرقمي».

واستضافت قمة AIM للاستثمار الإماراتية منتدى تكنولوجيا التجارة 2025، الذي يشكل حدثاً محورياً في المشهد التجاري العالمي، حيث جمع قادة وأصحاب مصلحة رفيعي المستوى من مختلف أنحاء العالم، من أجل استكشاف الإمكانات التحويلية لتكنولوجيا التجارة.

وحضر معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، حفل افتتاح المنتدى الذي يعد ركيزة أساسية لمبادرة تكنولوجيا التجارة العالمية.

وتحدث خلال المنتدى جمعة الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، ووامكيلي ميني، الأمين العام لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، وجوانا هيل، نائب مدير عام منظمة التجارة العالمية.

وأكد جمعة الكيت في كلمته أن منتدى تكنولوجيا التجارة لا يقتصر على عرض الأفكار، بل يرتبط بالعمل الميداني.

وقال: «من واجب التجارة أن تقود الثورة الرقمية، ويجب علينا تسخير قوة التكنولوجيا لإعادة تشكيل التجارة العالمية، ومن خلال توسيع نطاق الحلول المبتكرة، وتطوير أطر تنظيمية داعمة، وتشجيع اعتمادها على نطاق واسع، يمكننا ضمان تدفق التجارة بحرية وكفاءة واستدامة».

وتابع: «إن الإمارات عازمة على قيادة هذا التحول، وتمكين الجيل الجديد من رواد الأعمال في مجال تكنولوجيا التجارة، والتأسيس لمستقبل تكون فيه التجارة أكثر ذكاء وسرعة وسهولة لصالح الجميع».

وتتضمن مبادرة تكنولوجيا التجارة تقرير تكنولوجيا التجارة السنوي، الذي يقدم رؤى وتحليلات بشأن اعتماد التقنيات الناشئة في المجال التجاري؛ ومسرع تكنولوجيا التجارة، الذي يمد الشركات الناشئة بالدعم من أجل تطوير حلول تكنولوجية متقدمة، لتعزيز العمليات التجارية؛ كما شهدت قمة AIM للاستثمار فعاليات برنامج تسريع تكنولوجيا التجارة، حيث قدمت 14 شركة ناشئة حلولها المتطورة لتحويل التجارة العالمية وسلاسل الإمداد والتوريد، عبر حلول تمتد إلى الموانئ الذكية، والخدمات اللوجستية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، والتمويل التجاري، والجمارك الذكية، وكشف الوثائق والمستندات المزورة، والإطارات الذكية، وغيرها الكثير.

إكسبو دبي

إلى ذلك، قالت نادية فيرجي، المدير التنفيذي للمبادرات العالمية والاستشارات في مدينة إكسبو دبي في تصريح لـ«البيان»: «يسعدنا الانضمام إلى مؤسسة AIM العالمية – شريكنا في قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ 2025 ومنتدى رؤساء البلديات 2025 – في المؤتمر السنوي للاستثمار لمناقشة القضايا الأبرز التي ستشكل بيئاتنا الحضرية على مدار السنوات المقبلة، مشيرة إلى أن المشاركة في فعاليات القمة هي أحدث محطة في رحلتنا نحو قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ 2025 في دبي – أحد أكثر التجمعات تنوعاً لرؤساء البلديات وقادة المدن والمديرين التنفيذيين والمتخصصين على مستوى العالم – ونتطلع إلى العمل مع AIM لتحفيز الابتكار والاستثمار والنمو الشامل في المدن حول العالم».

الشارقة

واستعرض مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة» خلال قمة AIM للاستثمار الفرص الاستثمارية المتنوعة والمستدامة في عدد من القطاعات الحيوية، التي تشهد نمواً ملحوظاً في الإمارة، وفي مقدمتها التكنولوجيا الزراعية والحلول الذكية للصناعات وتقنيات الصحة والتعليم الحديثة، حيث شهد ضمن جناح إمارة الشارقة إقبالاً كبيراً من الزوار.