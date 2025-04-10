افتتاح ميناء دبا الفجيرة خلال النصف الثاني للعام الجاري

كشف الكابتن موسى مراد مدير عام ميناء الفجيرة عن قرب افتتاح ميناء دبا الفجيرة المقرر في النصف الثاني من العام الجاري، مشيراً إلى أن الميناء يعد أحد موانئ الفجيرة المتخصصة في نقل المواد الأولية تحقيقاً للطلب المتزايد عليها من كل أرجاء العالم، تشمل "الحجر الجيري" الذي يستخرج من جبال منطقة الطويين بالفجيرة، ويعد من أجود أنواع المواد المستخدمة في صناعات صلب الحديد والأسمنت، حيث يتم تصديره للأسواق العالمية خاصة أسواق شبه القارة الهندية التي تعتمد عليه في صناعاتها، لافتاً إلى أن ميناء دبا الفجيرة يمثل إضافة مهمة للمنافذ البحرية لدولة الإمارات خارج الخليج العربي.

وأشار إلى أن حكومة الفجيرة أرست المناقصة الخاصة بإنشاء رصيفين جديدين بميناء الفجيرة بعمق 18 متراً، وستبدأ الشركة المختصة بتنفيذ استحقاق المشروع في سبتمبر المقبل على أن يتم افتتاح الرصيفين بعد عامين في سبتمبر 2027، لافتاً إلى أن التوسعة في الميناء تمكنه من استيعاب أكبر عدد من الناقلات، كما تتيح لهم مواصلة خدماتهم اللوجستية في تقليل مدة انتظار السفن التي لا تتجاوز 5 ساعات في ميناء الفجيرة، تطبيقاً لمعايير العالمية وعدم إبقاء السفن في عرض البحر لفترة تتجاوز العشر ساعات.

56 مليون برميل سنوياً

وأكد أن ميناء الفجيرة البترولي يحتل مركز مرموقاً عالمياً في التخزين وأن الميناء يقدم خدمات لوجستية متميزة للسفن حيث يصل حجم تزويد السفن بالوقود 56 مليون برميل سنوياً، مشيراً إلى أن ملتقى الفجيرة الدولي للتزود بالوقود يعد منصة عالمية تعقد سنوياً في الفجيرة وسنغافورة، حيث تعقد جلسات الملتقى في الفجيرة كل سنتين، يبحث واقع الوقود الأحفوري وبدائل الطاقة المتجددة، تماشياً مع توجهات دولة الإمارات الساعية إلى تحقيق الاستدامة البيئية في مجال الطاقة، والتزاماً بقوانين المنظمة البحرية الدولية الداعية إلى أهمية استخدام وقود بنسبة كبريت 0.5%.

وقال الكابتن موسى: عززت الفجيرة، الواقعة على الساحل الشرقي لدولة الإمارات، دورها كمركز استراتيجي للطاقة من خلال استثمارات استراتيجية في بنيتها التحتية لميناء الفجيرة والخدمات داخل منطقة الفجيرة للصناعة البترولية، حيث تستضيف الفجيرة أكبر سعة تخزين تجارية في الشرق الأوسط للمنتجات النفطية المكررة والنفط الخام، إضافة إلى منشآت تدعم صناعات الأحجار والجير وعمليات التجارة، حيث بلغت مبيعات الوقود البحري بميناء الفجيرة عام 2024، 7.67 ملايين متر مكعب، بزيادة تقدر بـ1.8% عن العام الذي سبقه.