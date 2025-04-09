4.562 تريليونات أصول القطاع المصرفي في نهاية يناير بنمو 11 %

ارتفع إجمالي الأصول المصرفية بنسبة 11 % إلى 4.562 تريليونات درهم بنهاية شهر يناير 2025 مقارنة برصيد بلغ 4.109 تريليونات درهم في يناير 2024 بحسب تقرير التطورات النقدية لشهر يناير 2025 الصادر عن مصرف الإمارات المركزي.

واجتذبت البنوك العاملة في الإمارات حوالي 300 مليار درهم كودائع جديدة خلال عام لتنمو بمعدل سنوي ناهز 12 % حيث وصل إجمالي رصيد الودائع المصرفية 2.840 تريليون درهم مع نهاية يناير 2025 مقارنة بـ 2.540 تريليون درهم يناير 2024.

في المقابل ارتفع الائتمان المصرفي بحوالي 185 مليار درهم كتمويلات جديدة منحتها البنوك للمستفيدين ليرتفع الرصيد بنسبة 9.2 % من إجمالي وصل بنهاية 1.996 تريليون درهم يناير 2024 إلى 2.181 تريليون درهم بنهاية يناير من العام 2025.

ووفق البيانات الشهرية كان رصيد الأصول قد نما بشكل شهري بنسبة 0.1 % عن شهر ديسمبر نهاية 2024 وبارتفاع طفيف بحوالي ملياري درهم.

بينما نما رصيد الائتمان على أساس شهري شهري بنسبة 0.2 % مدفوعاً بنمو الائتمان الأجنبي بحوالي 1.7 مليار درهم، فيما كان الرصيد التراكمي للودائع قد تقلص على أساس شهري 0.2 % عن شهر ديسمبر 2024 وذلك بتقلص ودائع غير المقيمين بنسبة 2.6 % مع ثبات ودائع المقيمين.

على صعيد آخر نمت القاعدة النقدية على أساس شهري 1.4 % لتتجاوز 780.7 ملياراً في يناير 2025 مدفوعة بنمو العملات المصدرة والحساب الاحتياطي والحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامي.

من جانب آخر، أوضحت بيانات مصرف الإمارات المركزي ارتفاع قيمة أصوله الأجنبية بنحو 178.5 مليار درهم خلال فترة العام لتصل إلى 873.5 مليار درهم نهاية يناير 2025 مقارنة بـ 695 مليار درهم نهاية يناير من العام الماضي.

فيما نمت تلك الأصول على أساس شهري في يناير الماضي بقيمة بلغت حوالي 13 مليار درهم عن شهر ديسمبر من 2024.

وبلغ إجمالي رصيد الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج بلغ 484 مليار درهم، فيما بلغ رصيد الأوراق المالية الأجنبية عند 346.2 مليار درهم، بينما ناهزت قيمة الأصول الأجنبية الأخرى المملوكة للمصرف 34.3 مليار درهم.

هذا وواصلت الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي تخطي مستوياتها التاريخية، حيث تجاوزت 900 مليار درهم بنهاية يناير 2025، للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات المصرف.

وأوضح «المركزي» في تقرير الميزانية العمومية لشهر يناير 2025، أن ميزانيته العمومية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 23.74 % أو بمقدار 174.41 مليار درهم لتصل إلى 909 مليارات درهم في نهاية يناير 2025، مقارنة بنحو 734.6 مليار درهم في يناير 2024.