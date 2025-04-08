دبي والكويت تقودان ارتفاعات البورصات العربية

أغلقت أسواق الأسهم في المنطقة العربية على ارتفاع الثلاثاء، متعافية من عمليات البيع العالمية، وسط عمليات اقتناص للفرص، وأمل أن تكون الولايات المتحدة على استعداد للتفاوض بشأن بعض الرسوم الجمركية الكبيرة على الواردات.

الإمارات

سجلت الأسهم في الإمارات، مكاسب ملحوظة، حيث نما سوق دبي المالي بنسبة تجاوزت 1.9 % مع بلوغ مؤشره مستوى 4890 نقطة بينما أغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق على نمو 0.5 % ليصل مستوى 8989 نقطة.

وتجاوزت السيولة حاجز 1.7 مليار درهم عبر نحو 49.6 ألف صفقة تداول، وتجاوزت سيولة التداولات المحققة في سوق أبوظبي للأوراق المالية 1.46 مليار درهم بمستوى مرتفع من الصفقات قارب 33 ألف صفقة، فيما بلغت السيولة التي حققتها الأسهم المدرجة في سوق دبي المالي 296 مليون درهم عبر ما يتجاوز 16.6 ألف صفقة.

الأكثر ارتفاعاً

وعلى صعيد أفضل 10 أسهم محلية قادت أسواق المال لاستعادة الربحية، ضمت الأسهم الأكثر ارتفاعاً في سوق دبي المالي كلاً من سهم «بنك دبي التجاري» بنسبة 8.5 % وسهم «وطنية» بنسبة 6.5 % و«شعاع» بنسبة 5.5 % و«بنك السلام» بنسبة 5.4 % و«امباور» بنسبة 4.3 %، كما ارتفع سهم «طلبات 4 % و«دبي الإسلامي» 2.2 %، و«إعمار العقارية» بنسبة 1.3 %.

فيما تصدر سهم «أبوظبي للسفن» بنسبة 7.6 % و«ادنوك للحفر» بنسبة 7.4 % ثم كل من سهم «صندوق شميرا» 7 % و«الفا ظبي» 5.8 % تلاها «انفيتكوس» بنسبة 5.7 %.

الأكثر تراجعاً

في المقابل كان أكثر المتراجعين في سوق دبي المالي «دبي للمرطبات» بنسبة 10 % و«الوطنية القابضة» بنسبة 4.3 % و«الاتحاد العقارية» بنسبة 1.9 % ثم «تكافل الإمارات» بنسبة 1.5 % و«تعاونية الاتحاد» بنسبة 0.9 %.

أما على صعيد سوق أبوظبي تراجع سهم «الخليج الاستثمارية» بنسبة 9.8 % و«الإمارات للتأمين» 8 8 % و«تكافل» بنسبة 7.6 % و«أسمنت الفجيرة» 7.5 % و«الخليج للمشاريع الطبية» بنسبة 5.2 %.

الأسواق العربية

ارتفع المؤشر في قطر 1.3 بالمئة مع صعود سهم مصرف قطر الإسلامي 2.5 بالمئة وسهم صناعات قطر للبتروكيماويات 2.3 بالمئة.

وأغلق المؤشر الرئيسي بالبحرين مرتفعاً 0.1 بالمئة إلى 1899 نقطة.

واختتم المؤشر الرئيسي في عُمان التعاملات على ارتفاع 0.9 بالمئة إلى 4261 نقطة.

وقفز المؤشر الرئيسي في الكويت 3.1 بالمئة إلى 8302 نقطة.

السعودية

أنهى مؤشر السوق السعودي الجلسة على ارتفاع بنسبة 1 % ليغلق عند 11303 نقاط، وارتفع سهما مصرف الراجحي، وأرامكو السعودية، بنسبة 2 % و 1 % على التوالي، وصعد سهم أديس، بنسبة 7 %. في المقابل، تراجع سهم أكوا باور، بنسبة 1 %، وسجل سهم أمريكانا، أدنى إغلاق منذ الإدراج منخفضاً بنسبة 5 %، وكان المؤشر السعودي قد هوى 6.8 بالمئة يوم الأحد مسجلاً أكبر انخفاض يومي له منذ الأيام الأولى لجائحة «كوفيد19» في 2020.

مصر

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.6 بالمئة مع صعود سهم الشركة الشرقية إيسترن كومباني 7.1 بالمئة.