قوة وثقة كبيرة باقتصاد دبي في الربع الأول

الشركات الصغيرة والمتوسطة أظهرت مرونة لافتة عززت دورها كشريان للتنويع الاقتصادي

ارتفاع مؤشر قطاع الخدمات يبشر بآفاق نمو واسعة ويشير إلى جودة البيئة الداعمة للأعمال في دبي

أكد أحدث تقرير صادر عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي أن اقتصاد الإمارة أثبت حصانة وقوة كبيرة خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث أظهر المؤشر المركب لثقة الأعمال في دبي مستوى ثقة مرتفعاً بلغ 114.9 نقطة، وذلك على الرغم من الضغوط الاقتصادية العالمية.

وسجلت الشركات الكبيرة أداءً استثنائياً، حيث قفز مؤشر ثقتها إلى 119 نقطة، متفوقاً على المتوسط العام للسوق، الأمر الذي يعكس الاستقرار المالي وقوة المركز التنافسي لهذه الشركات العملاقة، ويبرز الدور الذي تلعبه هذه الشركات في تعزيز مرونة الاقتصاد الكلي ودعم استدامة النمو.

وأظهرت الشركات الصغيرة والمتوسطة مرونة لافتة، حيث حافظ مؤشر ثقتها على مستوى قوي بلغ 114.3 نقطة، مسجلاً أداءً قريباً جداً من المتوسط العام، مما يعزز دورها كشريان حيوي ومحرك أساسي للتنويع الاقتصادي في الإمارة.

وبرز قطاع الخدمات كأكثر القطاعات تفاؤلاً وحيوية، حيث قفز مؤشر ثقته إلى 123 نقطة، وهو ما يعكس قدرة القطاع الهائلة على التكيف وثقته الكبيرة في المستقبل، مما يبشر بآفاق نمو واسعة ويشير إلى جودة البيئة الداعمة للأعمال في دبي.

واستقر مؤشر ثقة الأعمال لقطاع التصدير عند 116 نقطة خلال الربع الأول 2025، مما يشير إلى تحسن مستمر في الأداء، وإلى قدرة القطاع الكبيرة على التعامل مع تحديات التجارة العالمية، إضافة إلى تفاؤل التوقعات المستقبلية.

وأدرجت الدراسة أداء قطاع السياحة ضمن نطاق التتبع في الربع الأول 2025 مقارنة بمؤشر أولي لثقة الأعمال بلغ 100 نقطة.