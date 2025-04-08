مشاركة الإمارات في «إكسبو 2025» باليابان دعوة لبناء الجسور

أكدت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة ومفوضة مكتب إكسبو الإمارات، أن مشاركة الإمارات في معرض «إكسبو 2025 أوساكا - كانساي» باليابان دعوة مفتوحة للحوار وبناء الجسور مع مختلف دول العالم، مشيرة إلى أن مشاركة الدولة في الفترة من 13 أبريل وحتى 13 أكتوبر 2025 تجسد رسالة الإمارات والانفتاح على المجتمع الدولي والعمل الجماعي، كما تجسد تميز الإمارات وتبرز هويتنا الأصيلة وانفتاح الدولة على العالم وبناء إرث مستدام يركز على التأثير الإيجابي والتعاون البناء والتقدم المشترك. وقالت: نؤمن في دولة الإمارات بأهمية المعارض الدولية وتبادل الأفكار والخبرات خلالها، ومشاركة الدولة في «إكسبو 2025» تجسيد للعلاقة التاريخية بين الإمارات واليابان ومشاركة قائمة على احترام متبادل، وتعميق التعاون في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية نظمها المكتب الوطني للإعلام في أبوظبي للكشف عن التفاصيل الكاملة لجناح الإمارات الوطني في معرض «إكسبو 2025» في اليابان.

إكسبو دبي

وأكدت معالي نورة بنت محمد الكعبي – في تصريحات لـ«البيان» على هامش المؤتمر – أن مشاركة الإمارات في إكسبو 2025 باليابان سوف تكون مختلفة. وأشارت إلى استقبال دولة الإمارات في إكسبو 2020 بدبي أكثر من 190 دولة و124 مليون زائر. وقالت: هذه الأرقام تبرز أهمية دور الإمارات في بناء جسور تواصل وعقد الحوارات واحترام الثقافات المختلفة. وأشارت إلى أن معارض إكسبو العالمية منذ بدايتها تعتبر من أعرق وأشمل المنصات العالمية، ليست فقط في الجانب الاقتصادي، ولكن أيضاً في تلاقي الثقافات والحضارات.

جسور التفاهم

وقالت معالي نورة بنت محمد الكعبي – في كلمتها: «لطالما كان نهج دولة الإمارات في إطار مشاركاتها في معرض «إكسبو» العالمي قائماً على الحوار والتعاون والسعي نحو التقدّم المشترك. ونحن في مكتب إكسبو الإمارات، لا ننظر إلى كل دورة من دورات معرض «إكسبو» أنها لحظة زمنية فحسب، بل منصة لطرح قيمنا الأصيلة على الساحة العالمية وتعزيز الشراكات والترويج للاستدامة وتعميق جسور التفاهم الثقافي». وتابعت معاليها: إن عودتنا إلى اليابان بعد 55 عاماً على أولى مُشاركاتنا تعني مواصلة إرثنا المتمثل في الحضور الفاعل الذي يعكس التزام الإمارات ببناء مستقبل عالمي أكثر شمولية وترابطاً.

تشكيل المستقبل

وقال شهاب أحمد الفهيم سفير دولة الإمارات لدى اليابان والمفوض العام لجناح الدولة في «إكسبو 2025 أوساكا»: «يعكس جناح الإمارات في «إكسبو 2025 أوساكا» نهج دولتنا في تشكيل المستقبل ويجسد المرونة والانفتاح والقدرة على تعزيز أواصر العمل العالمي لتحقيق التقدم الجماعي. ولا تقتصر أهمية الجناح على استعراض الإنجازات فحسب، بل يُعد مساحة يمكن للعالم من خلالها أن يجتمع من أجل التعلّم والتعاون وصنع مستقبل جديد». وأشار إلى أن عودة الإمارات إلى أوساكا تحمل بُعداً رمزياً واستراتيجياً مهماً، إذ إن أول مشاركة لأبوظبي في معارض «إكسبو» العالمية كانت في «إكسبو 1970 أوساكا». واليوم، تعود الإمارات بعد أكثر من خمسين عاماً، حاملةً صوتاً عالمياً يدعو إلى التعاون والتفاهم لإحراز المزيد من التقدم والتطور، منوهاً بالشراكة الطويلة بين الإمارات واليابان والتي شهدت نمواً متواصلاً في مجالات متعددة تشمل الطاقة، والتكنولوجيا، والتعليم، والثقافة، حيث يأتي جناح الإمارات ليجسد هذه العلاقة المتينة ويشكّل منصة لدفعها نحو آفاق أوسع من التطور.. ونتوجه بالشكر إلى شعب اليابان على صداقته المستمرة ونتطلع إلى 6 أشهر من الصداقة والإبداع والتطور المشترك.

3650 متراً

يمتد جناح الإمارات في «إكسبو 2025 أوساكا» على مساحة 3650 متراً مربعاً، بمساحة مبنية تصل إلى 2013 متراً مربعاً. ويقع في منطقة «تمكين الحياة»، ويحمل شعار «من الأرض إلى الأثير»، وتتمثل أبرز معالم الجناح في غابة فريدة مؤلفة من 90 عموداً خشبياً يصل ارتفاعها إلى 16 متراً، لتُشكل معاً مساحة معمارية مبهرة تُجسد قصة شراكة مستدامة وإبداع مشترك بين الثقافتين. ويعكس جناح الدولة التعاون الخلاق وتكامل الخبرات الإماراتية واليابانية والدولية ضمن عملية تصميم جماعية تمزج بين عراقة التقاليد وروح الابتكار، حيث يستوحي الجناح رؤيته من شجرة النخيل، ويعيد تصور «العريش» – أحد أبرز عناصر العمارة التقليدية – من خلال توظيف المخلفات الزراعية للنخيل بأسلوب معاصر، مستفيداً من الحرفية اليابانية المتميزة في تشكيل الأخشاب.

تعيين

تم تعيين مريم المعمري، رئيسة مكتب إكسبو الإمارات، وشيخة الكتبي، المديرة الإبداعية لجناح دولة الإمارات، في منصب نائب المفوّض العام للجناح، كجزء من الفريق القيادي لجناح دولة الإمارات في إكسبو 2025، حيث ستعملان جنباً إلى جنب مع شهاب الفهيم لضمان تقديم سرد وطني مؤثّر، وتعزيز الحضور العالمي الفاعل للجناح، وتجسيد رؤية الإمارات في إكسبو 2025 كمنصّة للابتكار، والتعاون، والتقدّم المشترك.

منصة

يتيح جناح الإمارات في معرض «إكسبو 2025 أوساكا» على مدى 6 أشهر فرصاً للتعلم والتعاون والابتكار المشترك لمستقبل جديد من خلال قائمة فعالياته المنتقاة بعناية والمكونة مما يزيد على 40 برنامجاً للمشاركة مع زوار المعرض. تشمل برامج الجناح منتديات عن التقنية المستدامة وجلسات حوارية عن الرعاية الصحية وفعاليات ومناقشات تسعى لتمكين الشباب من مجالات اكتشاف الفضاء والابتكار التقني.

ضيافة

يستقبل 24 شاباً إماراتياً و20 شاباً يابانياً زوار الجناح في رحلة لاكتشاف الابتكارات والثقافة وعلاقات التعاون الإماراتية وتقديمها إلى الساحة العالمية. مجموعة السفراء ومعهم بعض المغتربين المقيمين في اليابان تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 35 عاماً، ويوجد بينهم من يتحدث 7 لغات.

اليوم الوطني

يشهد الجناح احتفالاً باليوم الوطني للإمارات في 19 سبتمبر 2025، حيث يستعرض الاحتفال ثقافة وتراث الإمارات من خلال سلسلة من الفعاليات وعروض الأداء المشهورة، حيث يبرز الحفل قيم وتراث الدولة ودورها الرائد في بناء جسور من التفاهم بين مختلف الثقافات. ومن المتوقع أن تستقطب احتفالية اليوم الوطني لدولة الإمارات في «إكسبو 2025 أوساكا» اهتماماً دولياً، حيث ستكون ضمن أكثر الأحداث التي يترقبها زوار المعرض على مدى 6 شهور.