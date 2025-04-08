دبي تستقطب 3.82 ملايين زائر في شهرين

كشفت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عن أحدث الإحصاءات الخاصة بأداء قطاع السياحة وأعداد الزوّار الدوليين خلال أول شهرين من العام الجاري، والتي أظهرت نجاح دبي في استقطاب أكثر من 3.82 ملايين زائر دولي، بزيادة قدرها 4% مقارنة بالفترة نفسها من 2024، والتي استقبلت فيها دبي 3.67 ملايين زائر.

وبحسب البيانات فقد بلغ إجمالي الليالي الفندقية، التي أقامها الزوار في فنادق دبي، خلال شهري يناير وفبراير 2025 نحو 7.87 ملايين ليلة فندقية بنمو 1%، مقارنة بـ 7.78 ملايين ليلة، سجلها القطاع الفندقي، خلال نفس الفترة من العام الماضي، بمعدل إقامة 3.75 ليالٍ خلال الزيارة.

سعر الغرفة

ووصل متوسط سعر الغرفة الفندقية خلال أول شهرين من العام الجاري إلى نحو 702 درهماً، مقارنة بـ 664 دراهم، خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة 6%، بينما سجل متوسط عائد الغرفة الفندقية ارتفاعاً بنسبة 6 %، ليصل إلى 611 درهماً مقارنة بـ 578 درهماً في الفترة المقابلة من العام الماضي 2024.

الطاقة الاستيعابية

وكشفت البيانات أن حجم السعة الفندقية في الإمارة وصل إلى 154.43 ألف غرفة من مختلف الفئات، ضمن 832 فندقاً ومنشأة للشقق الفندقية بنمو 2% في عدد الغرف و1% في عدد الفنادق.

واستحوذت فنادق 5 نجوم على 35 % بإجمالي عدد الغرف بـ 54.32 ألف غرفة ضمن 169 فندقاً، ووصل عدد الفنادق من فئة 4 نجوم إلى 199 فندقاً تضم 44.33 ألف غرفة فندقية، بينما وصل عدد الفنادق من فئة نجمة إلى 3 نجوم 278 فندقاً تضم نحو 29.75 ألف غرفة فندقية.

ووصل متوسط معدل الإشغال في المنشآت الفندقية خلال أول شهرين من العام الجاري إلى 87%، وسجلت الشقق الفندقية الفاخرة معدل اشغال بلغ 89%، مقابل 87% للشقق المتوسطة، في حين بلغ متوسط اشغال الغرف الفندقية من فئة 4 نجوم الى محو 88%، وسجلت الفنادق الصغيرة والمتوسطة من فئتي نجمة واحدة إلى 3 نجوم نسبة 87%، فيما حققت الفنادق من فئة 5 نجوم نسب إشغال بلغت 86 %.

مناطق

وكشفت البيانات أن أوروبا الغربية حلت في المركز الأول من حيث مصدر الزوار إلى دبي بـ 21 % من إجمالي عدد الزوار، خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري بما يعادل 813 ألف زائر، تليها منطقة دول مجلس التعاون الخليجي على نحو 17 % بما يعادل 638 ألف زائر، فيما استحوذت دول منطقة روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية بـ15 % بنحو 569 ألف زائر، ثم منطقة جنوب آسيا بـ 14 % بنحو 529 ألف زائر، في حين وصلت حصة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 12 % بما يعادل 450 ألف زائر، و9 % من دول شمال شرق وجنوب شرق آسيا بما يعادل 352 ألف زائر، فيما بلغ عدد الزوار القادمين من الأمريكيتين نحو 263 ألف زائر بما يعادل 7%، و 4% من أفريقيا بنحو 142 ألف زائر و 2% من أسترالاسيا بنحو 62 ألف زائر.

ويأتي ارتفاع عدد الزوار الدوليين، نتيجة الاستراتيجيات الشاملة، التي اعتمدتها الإمارة ونفذتها في عدد من الركائز الأساسية لقطاع السياحة، بما في ذلك الاستدامة، وريادة الأعمال، والابتكار. وتم افتتاح عدد من الفنادق الجديدة.

وينبع النجاح الذي تحققه دبي في زيادة أعداد الزوار من المميزات التي تتمتع بها المدينة والخيارات المتنوعة التي توفرها، سواء في قطاع الترفيه، أو القطاعات الناشئة الجديدة، أو قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض بشكل عام، والتي تم زيادة الاهتمام بها وتحفيزها من خلال إجراءات تأشيرات الدخول، والمساهمة الطموحة والحيوية للقطاع الخاص، إذ تعزز هذه الخطوات من مكانة دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة.

من أين جاء زوار دبي؟

1.tأوروبا الغربية 813 ألف زائر

2.tدول مجلس التعاون الخليجي 638 ألف زائر

3.tروسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية 569 ألف زائر

4.tجنوب آسيا 529 ألف زائر

5.tمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 450 ألف زائر

6.tدول شمال شرق وجنوب شرق آسيا 352 ألف زائر

7.tالأمريكيتان 263 ألف زائر

8.t أفريقيا 142 ألف زائر

9.t أسترالاسيا 62 ألف زائر.