الإمارات تستخدم مواردها لتعزيز الاقتصادات والارتقاء بحياة الشعوب

شهد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار، حفل افتتاح فعاليات الدورة الرابعة عشرة من قمة AIM للاستثمار، في مركز أدنيك أبوظبي.

وتنظَّم القمة بدعم من وزارة الاقتصاد ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة الاستثمار، تحت شعار «خارطة مستقبل الاستثمار العالمي: الاتجاه الجديد للمشهد الاستثماري العالمي، نحو نظام عالمي متوازن».

حضر الحدث الرئيس فاهاجن خاتشاتوريان رئيس جمهورية أرمينيا، و دينيس ساسو نغيسو رئيس جمهورية الكونغو برازيفيل، إلى جانب حضور وزراء ومسؤولين حكوميين وصنّاع قرار، ورؤساء منظمات دولية، ومحافظي بنوك مركزية، وعُمَد مدن من مختلف بلدان العالم، إضافة إلى نخبة من المستثمرين وكبرى شركات الأعمال والتكنولوجيا، ومجموعة من الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وعدد كبير من الزوّار من 180 بلداً.

وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، استخدمت مواردها المالية لتعزيز الاقتصادات، ودعم المجتمعات والارتقاء بحياة الشعوب.

مشيراً إلى أن مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، يعمل بها أكثر من 115000 موظف، ربعهم أو نحو 27000 شخص في أفريقيا، جاء ذلك في كلمته بافتتاح فعاليات قمة AIM للاستثمار في أبوظبي.

وأوضح معاليه أن الإمارات - وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي – تعتبر في المركز السادس عشر، كأكبر مصدر للاستثمار الأجنبي في العالم.

وأضاف أن الدولة خصصت في عام 2023، أكثر من 22.3 مليار دولار لمشاريع دولية في الأسواق النامية، بهدف بناء بنية تحتية حيوية، وتوفير الطاقة المتجددة، وتحديث الصناعات، وتوفير التعليم، وتحسين الرعاية الصحية.

وأشار إلى أن الإمارات تمكنت من جذب 30.7 مليار دولار في عام 2023، لتحتل المرتبة 11 عالمياً من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأكد أن موانئ دبي العالمية نجحت العام الماضي في تعزيز البنية التحتية اللوجستية في دول نامية مثل السنغال وماليزيا وبيرو والإكوادور، أيضاً في المملكة المتحدة.

وقال الزيودي: في مجال الخدمات اللوجستية، وقعت موانئ أبوظبي صفقات في عام 2024، لزيادة سعة الموانئ في باكستان وجورجيا وأنغولا وكازاخستان، ودول أخرى، مشيراً إلى تخصيص 4 مليارات دولار لمشاريع رأسمالية جديدة في السنوات الخمس المقبلة.

طاقة متجددة

وأضاف معالي الزيودي، أنه في مجال الطاقة المتجددة، استثمرت الدولة 50 مليار دولار في مشاريع الطاقة النظيفة ومحطات الطاقة الشمسية ومزارع الرياح عبر 6 قارات، من خلال شركة «مصدر».

وأشار إلى أن الإمارات تمكنت من عقد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع 27 دولة، وتعمل على تأسيس منصة للمشاريع المشتركة مع القطاع الخاص.

ونواصل سياستنا في التجارة الخارجية، لتنويع شبكات التجارة الحرة، والوصول إلى المزيد من الأسواق.

وقال: «نحن نقود نمو حركة التجارة في وقت مليء بالعقبات والاضطرابات الجديدة».

مسودة تشجيع

أكد معالي أحمـد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في كلمته خلال قمة AIM للاستثمار، أن التحديات التي تواجه الاقتصادات العربية اليوم، تتطلب صياغة مقاربة جديدة، تقوم على التعاون والتكامل، لا على التنافس والانغلاق، فالعالم يشهد اليوم تشكل أنظمة اقتصادية جديدة، وأقطاب استثمارية صاعدة، وموجات من التحول الرقمي والابتكار، ما يحتم علينا أن نكون جزءاً من هذه التحولات، لا مجرد متلقين لها أو متفرجين عليها.

وأوضح أن جامعة الدول العربية بصدد الانتهاء من مسودة اتفاقية الاستثمار العربية الجديدة، الرامية لزيادة وتشجيع الاستثمار، حتى تواكب بشكل أكبر فعالية الأعراف والمتغيرات الدولية الجديدة.

وقال أبو الغيط: لا يمكن الحديث عن مستقبل الاستثمار في المنطقة العربية، دون أن نربطه بالاستقرار والتنمية المستدامة... فالاستثمار لم يعد مجرد نشاط اقتصادي بحت، بل أصبح عنصراً أساسياً في تحقيق الأمن والتكامل الاقتصادي، خاصة في المناطق التي تواجه تحديات إنسانية وأزمات ممتدة، وقال: تعزيز الاستثمار في المنطقة العربية، هو فرض عين، وضرورة بقاء، فلا سبيل سوى الاستثمار لخلق ملايين الوظائف التي يحتاجها شباب المنطقة، والتي لن ينطلق الاقتصاد ويتحقق الاستقرار من دون توفيرها.

وأشار أبو الغيط إلى حرص الجامعة العربية على مواصلة الجهود الرامية لدعم التكامل الاقتصادي العربي، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية.

وأكد أبو الغيط أن الاستثمار هو السبيل الأمثل لتطوير البنية التحتية، وتنمية القطاعات الحيوية، مثل الطاقة، والتكنولوجيا، والصحة.

وقال: إننا نعيش، ولا شك، لحظة استثنائية من التاريخ العالمي المعاصر، وتعيش منطقتنا لحظة صعبة، حافلة بالتغيرات المتسارعة، والتحديات المتواترة.

وتابع: إن القضية الفلسطينية ستظل بالنسبة لنا، نحن العرب، قضية شعب وأرض، الأرض يجري الاستيلاء عليها ومصادرتها، والشعب يُراد طرده وتشريده، كما جرى من قبل... أما الأرض فستعود يوماً، في إطار حل الدولتين... وأما الشعب الفلسطيني، فهو باقٍ على أرضه، إلى حين إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود 67، وعاصمتها القدس الشرقية... ومسؤوليتنا وواجبنا هو دعم صموده، وتعزيز بقائه، والحفاظ على مقومات قضيته العادلة.

ومن جهته، قال نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة البيلاروسية، دينيس ميليشكن، إن دولة الإمارات تعد من بين أكبر ثلاثة مستثمرين في اقتصاد جمهورية بيلاروسيا، مشيراً إلى أن إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد، بلغ 1.7 مليار دولار، منها نحو 300 مليون دولار من الإمارات، وفقاً لبيانات عام 2024.