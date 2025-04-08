الإمارات منفتحة على العالم وتتمتع بقدرات لوجستية عالية

أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، في تصريح لـ «البيان»، أن الإمارات تستضيف قمة AIM للاستثمار في وقت مهم للغاية، حيث يتابع العالم التطورات التي تشهدها الأسواق المالية والحركة التجارية بسبب التغيرات في التعريفة الجمركية.

وأوضح أن العالم كله يتأثر بهذه القرارات التي تعتبر صدمة غير متوقعة بالنسبة لحركة التجارة العالمية، مشيراً إلى أن الأهم هو تغير قواعد اللعبة أو القواعد المنظمة لحركة الاستيراد والتصدير منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية، وبالنسبة لقواعد التعامل بالمثل والتأثيرات السلبية على المصدرين، وأيضاً على الدول المستوردة، بالإضافة إلى التغيرات المرتقبة بالنسبة لحركة الاستثمار.

وأضاف أن دولة الإمارات العربية منفتحة على العالم شرقاً وغرباً وتتمتع بقدرات لوجستية عالية، والاقتصاد الإماراتي يتحرك بارتباط واضح بحركة التجارة والاستثمار العالمية، مشيراً إلى أن الاقتصاد الإماراتي يشهد تنوعاً كبيراً جداً بالنسبة لمصادر الدخل والتجارة، وهناك كذلك العلاقات المتميزة واتفاقيات الشركة الاقتصادية ليست فقط مع الدول الغربية، ولكن مع شرق العالم وجنوبه.

وأضاف أن الاقتصاد الإماراتي لديه قدرات كبيرة جداً على الصمود ويتمتع بمتانة خاصة في مواجهة مثل هذه التحديات الدولية التي تواجه العالم.

وأشار إلى أهمية زيادة معدلات النمو العالمي حتى تنتعش الاقتصادات حول العالم، وفي ذات الوقت المحرك الأساسي للعمل يجب أن يكون مرتبطاً بزيادة الاستثمار الرقمي والمزيد من التيسير في حركة التجارة حتى نقلل من الآثار السلبية لتداعيات التعريفة الجمركية الأخيرة.