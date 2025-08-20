تمويلات بنوك دبي تتخطى تريليون درهم حتى نهاية مايو

تخطت التمويلات الممنوحة من البنوك العاملة في دبي حاجز التريليون درهم بنهاية مايو الماضي.

ووفق بيانات صادرة عن المصرف المركزي، منحت بنوك الإمارة حوالي 47 مليار درهم من التمويلات الجديدة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.

وأظهرت البيانات استمرارية تصدر بنوك دبي لجاذبية الودائع بالدولة للشهر السادس على التوالي مع استقطاب 89 مليار درهم كودائع جديدة أول 5 أشهر من 2025 لتستحوذ على الحصة الأكبر بحصة 46.2% من إجمالي الودائع المصرفية في الإمارات برصيد تراكمي 1.394 تريليون درهم بنهاية مايو الماضي.

وطبقا للبيانات زادت أصول بنوك دبي على أساس شهري 2.5 % ليتجاوز رصيدها التراكمي إلى 2.128 تريليون درهم في مايو الماضي بينما ارتفع رصيدها من الاستثمارات ليصل رصيدها التراكمي إلى 298 مليار درهم.

على صعيد أخر أوضحت البيانات أن أصول بنوك أبوظبي سجلت 2.361 تريليون درهم فيما ارتفعت الاستثمارات إلى 421.4 مليار درهم ووصلت الودائع إلى 1.371 تريليون درهم.

ووصل رصيد أصول بنوك الدولة الأخرى 389 مليار درهم وارتفع رصيد الودائع الى 253.5 مليار درهم وبلغ رصيد الائتمان 204.3 مليار درهم في الوقت الذي سجلت الاستثمارات 68.9 مليار درهم في نهاية مايو من العام الجاري.