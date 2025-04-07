«جينوغرام» دليل إرشادي من غرف دبي يدعم استدامة الشركات العائلية

أصدر مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، دليلاً إرشادياً جديداً تحت عنوان «استخدام مخططات جينوغرام لفهم ديناميكيات الشركات العائلية» يقدم إرشادات حول كيفية توظيف مخططات «جينوغرام» كأداة فعالة تساعد الشركات العائلية على رسم خريطة واضحة لفهم العلاقات التي تؤثر على ديناميكيات العمل. يأتي هذا الدليل كجزء من سلسلة مبادرات مبتكرة أطلقتها غرف دبي لتعزيز استدامة الشركات العائلية وضمان استمراريتها عبر الأجيال. وهو يعتبر أداة فعالة للشركات العائلية، وتساعدها على رسم خريطة واضحة ومنظمة لفهم العالقات التي تؤثر على ديناميكيات العمل، والعلاقات لعائلية التي تعتبر محركاً أساسياً ومباشراً في عملية اتخاذ القرارات، والتخطيط لانتقال القيادة، وإدارة العمليات اليومية.

ما مخطط «جينوغرام»؟

مخطط «جينوغرام» هو أداة بصرية ابتكرها الدكتور موباي بوين لتوضيح العلاقات العائلية والجماعية عبر الأجيال بشكل شامل، ويمتاز هذا المُخطط عن أشجار العائلة التقليدية بشموليته، حيث لا يقتصر على إظهار الروابط البيولوجية فحسب بل يتضمن أيضاً الروابط العاطفية والأدوار الاجتماعية والمهنية، وحظي مخطط جينوغرام بشعبية واسعة كأداة فعالة لتحليل الديناميكيات العائلية، ونظراً لتداخل العلاقات الأسرية والمهنية في الشركات العائلية، أَعد هذا المخطط مصدراً قيّماً لإدارة هذه العلاقات المُعمّقة بفعالية. ويمكن لأفراد العائلة والمستشارين من خلال مخطط «جينوغرام» كشف العلاقات الخفية وتحديد الأنماط والنزاعات والتحالفات التي تؤثر على مسار الشركة. وتعد هذه المعلومات مهمة للغاية في التخطيط لعملية انتقال القيادة بشكل فعال، وحل النزاعات العائلية، ووضع حدود واضحة للتوقعات والمسؤوليات داخل الشركة.

تحديات الشركات العائلية

وتواجه الشركات العائلية تحديات محددة ومختلفة عن غيرها من الشركات، وعلى الرغم من أن هذه التحديات قد تشكل ميزة في بعض الأحيان، إلا أنها غالباً ما تتطلب إدارة حذرة نظراً لتداخل العائقات الشخصية والمهنية.

انتقال القيادة

ويُعد التخطيط لاختيار القائد القادم في الشركات العائلية عملية دقيقة ومعقدة، إذ قد تتباين آراء أفراد العائلة حول الشخص الأكثر ملاءمة لتولي زمام القيادة، مما قد يؤدي إلى نشوب بعض خلافات.

غموض الأدوار

ويمكن أن يؤدي عدم وضوح الأدوار والمسؤوليات في الشركات العائلية إلى تحديات كبيرة، حيث قد يجد أفراد العائلة صعوبة في فهم مهاهم وواجباتهم بشكل دقيق، وقد ينتج عن ذلك تداخل في الأدوار أو إغفال بعض المسؤوليات، مما يؤثر سلباً على العلاقات العائلية والإنتاجية.

النزاعات الشخصية

وتمثل العلاقات العائلية مزيجاً معقّداً من المشاعر، وقد تؤدي النزاعات والتنافسية الشخصية إلى عواقب وخيمة على الشركة إذا لم تدر بحكمه.

جاهزية الجيل القادم

ويُعدّ تقييم جاهزية الجيل القادم للعمل في الشركة، سواء في مجال الإدارة أو كمساهمين، أمراً جوهرياً لضمان انتقال سلس للسلطة والملكية، مما يسهم في الحفاظ على استمرارية الشركة وتطورها. ولا شك أن فهم هذه التحديات وتصورها من خلال مخْرِطٍ حِينِوغِرِامٌ للروابط العائلية يساعد في تحديد نقاط الضغط، واتخاذ تدابير استباقية تعود بالنفع على كل من العائلة والشركة.

إنشاء مخطط «حينوغرام»

وتعتمد مخططات «جينوغرام» على رموز محددة لتمثيل أفراد العائلة وعلاقاتهم، مما يتيح إنشاء رسم بصري واضح ومتسق ويُسهل فهم هيكل ورياضيات العائلة والعلاقات بين أفرادها.

ويعتبر وجود الرموز في مخططات «جينوغرام» للروابط العائلية أمراً حيوياً لضمان تفسيرها بشكل متسق من قبل جميع الأطراف المشاركة، مما يُساعد على فهم العلاقات ورياضيات العائلة بدقة.

خطوات إنشاء المخطط

- جمع المعلومات: ابدأ بتوثيق المعلومات التي تعرفها عن أفراد عائلتك، مثل أعمارهم، أدوارهم في الشركة، وطبيعة العلاقات بينهم.

- تحديد العلاقات والديناميكيات العائلية في هذه المرحلة: حدد طبيعة كل علاقة بين أفراد العائلة، سواء كانت إيجابية، أو سلبية، أو محايدة. وحلل أيضاً أنماط العلاقات المختلفة، مثل التحالفات، أو النزاعات، أو التبعيات.

- رسم خريطة للأجيال: ابدأ المخطط بالأفراد الأكبر سناً في أعلى الرسم، ثم انتقل تدريجياً إلى الأجيال الأصغر، مما يساعد في فهم التغيرات في الأدوار وأنماط التأثير.

- توثيق الروابط العاطفية والمهنية: يمكن دمج الروابط العاطفية والأدوار المهنية في مخططات «جينوغرام». ويُمكن استخدام خطوط أو ألوان معينة لتوضيح التوترات العائلية أو التحالفات القوية.

إرشادات لبناء المخطط

قد يواجه البعض صعوبة في بدء إنشاء مخطط «جينوغرام» الخاص بعائلاتهم لأول مرة، إلا أن هناك بعض الإرشادات التي تساعدهم على تخطي تلك الصعوبات وإعداد مخطط دقيق وفعال:

- إشراك العائلة: يعزز إشراك جميع أفراد العلاقة في عملية إنشاء مخطط «جينوغرام» من قيمته وفائدته، فالهدف هو تعزيز التواصل والتعلم المشترك داخل العائلة، وفي النهاية، يمكن تنقيح المعلومات وتنسيقها للحفظ أو للاستخدام على الكمبيوتر.

- التفاعل بأسلوب مُبتكر: يمكن جعل عملية إشراك الأطفال في إنشاء مخطط «جينوغرام» أكثر متعة وفائدة من خلال استخدام أساليب مبتكرة ومحفزة للإبداع. مثل الألعاب أو الرسومات، شجع الأطفال على التعبير عن تصوراتهم حول العائلة وعلاقاتها، واستخدم أفكارهم وإبداعاتهم لإنشاء هيكل المخطط.

- الرموز القياسية: عند إنشاء مخطط «جينوغرام» استخدم الرموز القياسية المتعارف عليها في هذا المجال لكي تساعد المتخصصين الآخرين على فهم المخطط بسهولة، وأضف مربعاً يتضمن مفاتيح المخطط لتوضيح معاني الرموز وتقديم أي معلومات أخرى عند الحاجة.

- إدراك الذات: من المهم لك أن تدرك تأثير تاريخك الشخصي على عملك مع الآخرين، حيث قد يُثير هذا التاريخ ذكريات أو مشاعر غير سارة أثناء جلسات العلاج الأسري.

- البدء بالأساسيات: ابدأ بالتركيز على الطفل في مركز مخطط «جينوغرام». ثم أضف والديد، وأي شخص آخر مشارك في جلسة العلاج الأسري حينها، ويمكنك توسيع المخطط بعد ذلك، ليشمل الأقارب من العلاقة الممتدة مثل العمات والأعمام والأجداد.

رسم خريطة الشركة العائلية

تختلف الشبكات العائلية عن غيرها من الشركات في طبيعة العلاقات المعقدة التي تجمع بين الروابط الشخصية والأدوار المهنية. فالشركة العائلية ليست كياناً اقتصادياً مستقلاً، بل ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالعلاقات العاطفية والنفسية بين أفراد العائلة، وبالتالي، تؤثر ديناميكيات العائلة مباشرة على القرارات التجارية، والتخطيط لانتقال القيادة، وإدارة الحوكمة، وحل النزاعات. وتسهم مخططات «جينوغرام» في التالي:

- التخطيط لانتقال القيادة: تلعب مخططات «جينوغرام» دوراً حيوياً في التخطيط لانتقال القيادة في الشبكات العائلية. فهي تساعد العائلات في تحديد الأنماط العائلية عبر الأجيال وتقييم القادة القادمين المحتملين. بفضل قدرتها على توضيح تأثير العائلة وتاريخ القيادة، وتمكن «جينوغرام» المستشارين من توجيه العائلات لاختيار القادة القادمين بناءً على الكفاءة والتوافق بين الأجيال.

- رسم خريطة العلاقات العائلية: يُساعد «جينوغرام» العائلات والمستشارين في تصور وفهم تعقيدات العلاقات والأدوار المهنية في الشركات العائلية. ويُحدد الأفراد ذوي التأثير، ومن يمكن أن يكون وسيطاً أو داعماً. هذه المعلومات قيّمة في حل النزاعات واتخاذ القرارات بشأن الأدوار في الشركة.

- تحديد النزاعات والتحالفات: غالباً ما تواجه الشبكات العائلية تحالفات أو نزاعات معقدة قد تؤثر على عملية اتخاذ القرارات. وتساعد «جينوغرام» في كشف هذه الديناميكيات والتوترات الخفية التي قد تعيق تقدم الشركة. على سبيل المثال، إذا أظهر المخطط وجود تنافس طويل الأمد بين فردين من العائلة، فإن ذلك يتيح للمستشار التعامل مع النزاعات المحتملة بشكل استباقي. كما يساعد المخطط أيضاً على تحديد العلاقات الداعمة للاستفادة منها أثناء الأوقات الصعبة، مثل فترات انتقال القيادة.

إرشادات لبناء مخطط «جينوغرام»:

إشراك العائلة

التفاعل بأسلوب مُبتكر

الرموز القياسية

إدراك الذات

البدء بالأساسيات

تحديات الشركات العائلية:

انتقال القيادة

غموض الأدوار

النزاعات الشخصية

جاهزية الجيل القادم

مساهمة مخططات «جينوغرام»:

التخطيط لانتقال القيادة

رسم خريطة العلاقات العائلية

تحديد النزاعات والتحالفات

خطوات إنشاء «جينوغرام»:

جمع المعلومات

تحديد العلاقات والديناميكيات العائلية

رسم خريطة للأجيال

توثيق الروابط العاطفية والمهنية