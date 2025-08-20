«سانتوس» الأسترالية: تأخر الانتهاء من عرض استحواذ أدنوك لما بعد 22 أغسطس

قالت شركة سانتوس الأسترالية المنتجة للنفط والغاز، أمس، إن التحالف الدولي بقيادة شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) لن يتمكن من الانتهاء من عرض الاستحواذ على الشركة مقابل 18.7 مليار دولار قبل الموعد النهائي الممدد حتى 22 أغسطس.

وكانت سانتوس قد ذكرت الأسبوع الماضي أنها مددت فترة الفحص النافي للجهالة الحصري للتحالف الدولي الذي تقوده أدنوك حتى 22 أغسطس.

وأبلغ التحالف، الذي تقوده الذراع الاستثمارية لأدنوك (إكس.آر.جي)، ويضم القابضة إيه.دي.كيو وكارلايل للاستثمار المباشر، سانتوس أنه سيحتاج إلى 4 أسابيع أخرى على الأقل للحصول على جميع الموافقات المطلوبة، وذلك اعتباراً من تاريخ الاتفاق على بنود الخطة.

وستحصل إكس.آر.جي بموجب الصفقة على حصص بعمليات رئيسية في أستراليا وبابوا غينيا الجديدة. وتتوقف الصفقة على موافقة الجهات التنظيمية نظراً لمكانة سانتوس كشركة طاقة رئيسية بأستراليا.