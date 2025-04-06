الإمارات تشارك الهند في تطوير ميناء بسريلانكا

وقعت الإمارات والهند وسريلانكا مذكرة تفاهم لتطوير ميناء «ترينكومالي» في شمال شرق سريلانكا كمركز إقليمي للطاقة، بحسب موقع «نيوز 18» الشبكي. ويعد «ترينكومالي» أحد أكبر الموانئ الطبيعية ذات المياه العميقة في العالم، ويعتبر ذا أهمية جيواستراتيجية، ويقع على شبه جزيرة، ويضم بالفعل مرافق مثل محطة شركة النفط الهندية الدولية، وعمليات شركة طوكيو للأسمنت، ومحطة حبوب لمطحنة دقيق، ومحطة لتصدير الشاي.

ويمتلك ميناء «ترينكومالي» القدرة على استقبال السفن الحربية وحاملات الطائرات والسفن التجارية الكبير.

وفي إطار التعاون الثلاثي، ستبدأ الهند وسريلانكا العمل على مشروع مشترك لمحطة طاقة شمسية في سامبور. وحضر كل من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والرئيس السريلانكي أنورا ديساناياكي حفل وضع حجر الأساس للمشروع افتراضياً. وقال وزير الخارجية الهندي فيكرام ميسري للصحفيين في كولومبو: إن الإمارات شريك استراتيجي للهند في مجال الطاقة، ولذلك كانت شريكاً مثالياً لهذه التجربة التي تتم للمرة الأولى في المنطقة.

وأضاف: سيتم تحديد الخطوط العريضة فور بدء مناقشات الأعمال التجارية. وذكر أن الدول الثلاث ستختار بعد ذلك كيانات الأعمال التي ستنظر في تمويل وجدوى مشروعات المركز. وتعكس الشراكة بين الإمارات والهند وسريلانكا تناغماً إقليمياً متنامياً يركز على الطاقة المستدامة والأمن البحري والبنية التحتية الاستراتيجية.