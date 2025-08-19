الإمارات الثانية عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي 2025

الإمارات تمتلك 188 ألف شريحة بطاقة إجمالية تبلغ 6.4 آلاف ميغاواط

حلت الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني عالمياً والأول إقليمياً بين القوى الكبرى في مجال الذكاء الاصطناعي، بحسب تقرير حديث صادر عن شركة أمريكية متخصصة في مراكز البيانات تي آر جي TRG.

ووفقاً للتصنيف فقد جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في صدارة التصنيف، تلتها الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني، ثم المملكة العربية السعودية في المركز الثالث.

وبذلك التصنيف تتفوق الإمارات على دول مثل كوريا الجنوبية وفرنسا والهند والصين والمملكة المتحدة وفنلندا وألمانيا.

ويستند التقرير، الصادر عن شركة «تي آر جي داتا سنترز»، التي تتخذ من تكساس مقراً لها والمتخصصة في قدرات الحوسبة الفائقة الوطنية للذكاء الاصطناعي ونشاط الشركات في هذا القطاع وجاهزية الحكومات، إلى عدة معايير رئيسية.

وأشار التقرير إلى أن الإمارات تمتلك أكثر من 188 ألف شريحة ذكاء اصطناعي، وبقدرة طاقة إجمالية تبلغ 6.4 آلاف ميغاواط.

استند تحليل «تي آر جي» أيضاً إلى مجموعة بيانات خاصة بالحواسيب العملاقة صادرة عن معهد الأبحاث «إيبوك للذكاء الاصطناعي»، إلى جانب إحصاءات تتعلق بإجمالي القدرة الكهربائية.

وقال متحدث باسم الشركة: «المعركة على التفوق في الذكاء الاصطناعي تخاض على جبهات متعددة، والقوة الحاسوبية الخام ليست سوى جزء من أحجية أكبر بكثير»، وأضاف أن بعض الدول تضخ مواردها في بناء حواسيب عملاقة ومراكز بيانات، بينما تركز أخرى على إنشاء أطر تنظيمية «تجذب البحوث والتطوير الدولي في مجال الذكاء الاصطناعي».

ويُعد الأداء القوي للإمارات في التصنيف مؤشراً على أن طموحات الخليج في مجال الذكاء الاصطناعي بدأت تؤتي ثمارها.

ويأتي هذا التحليل بعدما كشف تقرير صادر عن منصة كورسيرا للتعلم الإلكتروني أن الإمارات تتصدر العالم العربي في مستوى نضج تقنيات الذكاء الاصطناعي، وقد عملت الدولة منذ وقت طويل على أن تصبح لاعباً رئيسياً في هذا القطاع، وهو ما أثمر عن تأسيس شركات ناشئة وعقد شراكات وجذب استثمارات من عمالقة الصناعة مثل «مايكروسوفت» و«إنفيديا» و«أوبن إيه آي».

وفي عام 2019، أعلنت الإمارات إنشاء جامعة مخصصة للذكاء الاصطناعي هي «جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي»، وقبل ذلك بعامين، كانت من أوائل الدول في العالم التي تعين وزيراً للذكاء الاصطناعي.

وفي يوليو من العام الجاري، أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، نظام تصنيف جديداً يتضمن أيقونات تُستخدم للإشارة إلى اعتماد الذكاء الاصطناعي في الأبحاث والمنشورات.

تصنيف أقوى دول العالم في الذكاء الاصطناعي لعام 2025:

1.الولايات المتحدة

2.الإمارات

3.السعودية

4.كوريا الجنوبية

5.فرنسا

6.الهند

7.الصين

8.المملكة المتحدة - وإيرلندا الشمالية

9.فنلندا

10.ألمانيا

=========