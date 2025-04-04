13 مليار درهم قيمة شهادات المنشأ الصادرة من غرفة الفجيرة

كشف سلطان جميع الهنداسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أن قيمة شهادات المنشأ الصادرة من الغرفة سجلت أكثر من 13 مليار درهم للعام الماضي، لتحقق نسبة زيادة نحو 18 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2023، ما يعتبر مؤشراً إيجابياً لزيادة ملحوظة لحركة التجارة الخارجية لمنتسبي الغرفة من أصحاب الأعمال والمستثمرين والأسرة التجارية في إمارة الفجيرة.

كما وضح أن البيانات الإحصائية لحركة تسجيل الرخص والمعاملات في الغرفة ، أظهرت نسبة زيادة نحو 6 بالمائة، وذلك بعد ان سجلت الرخص التجارية الفاعلة لدى الغرفة نحو 11503 رخصة عام 2024 مقابل 10807 رخصة في عام 2023 .

وأشار الهنداسي، أن عدد الرخص الجديدة التي تم تسجيلها لدى الغرفة خلال عام 2024 بلغ 1375 رخصة بنسبة زيادة نحو 7 بالمائة عن العام الذي يسبقه، فيما بلغ عدد الرخص المجددة 10128 عام 2024 لتسجل نسبة زيادة نحو 5 بالمائة عن العام الذي سبقه.

وأضاف الهنداسي، أن إجمالي عدد المنتسبين بالغرفة بلغ 30320 منتسباً عام 2024 مقابل 28937 عام 2023 بنسبة زيادة بلغت نحو 4.8 بالمائة مشيراً إلى أن ذلك يعني زيادة الاقبال على الاستثمار في الفجيرة.

رخص جديدة

لافتاً أن حركة تسجيل الرخص التجارية حسب المناطق للعام 2024 حازت فيها الفجيرة على نسبة 75 %من الرخص الجديدة ونحو 60 % للرخص المجددة، فيما سجلت منطقة دبا الفجيرة نسبة 22 بالمائة للرخص الجديدة ونسبة 31 بالمائة من الرخص المجددة. وسجلت منطقة مسافي نسبة 3 بالمائة للرخص الجديدة وحوالى 9 بالمائة للرخص المجددة.

1384 عقداً

وفيما يتعلق بالخدمات الأخرى التي تقدمها الغرفة ومنها صحة التوقيع وتصديق العقود فقد أظهرت البيانات أن شهادات تصديق العقود التي اصدرتها الغرفة عام 2024 بلغت 1384عقداً فيما بلغت 948 عقداً عام 2023، وبلغ عدد مستندات صحة التوقيع 392 عام 2024 مقابل 239 مستنداً.