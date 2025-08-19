مبيعات وقود السفن في الفجيرة بأعلى مستوى في 3 أشهر

أظهرت بيانات أن مبيعات وقود السفن في ميناء الفجيرة، سجلت في شهر يوليو الماضي، أعلى مستوياتها في 3 أشهر.

ووفقاً لبيانات منطقة الفجيرة للصناعة البترولية (فوز)، التي نشرتها «ستاندرد آند بورز جلوبال كوموديتي إنسايتس»، فإن إجمالي أحجام المبيعات لشهر يوليو بلغ 640715 متراً مكعباً بزيادة 13.8 % عن شهر يونيو.

وجاء الارتفاع مدعوماً بزيادة في مبيعات الوقود البحري عالي الكبريت، والتي صعدت إلى أعلى مستوياتها منذ يناير 2024، عند 205597 متراً مكعباً في يوليو، بارتفاع 28.4% عن شهر يونيو.

وقد يكون اتساع الفارق السعري بين زيت الوقود منخفض الكبريت، وزيت الوقود عالي الكبريت، هو الذي أدى إلى زيادة مبيعات الوقود عالي الكبريت في يوليو.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن، أن علاوة التسعير لشهر أقرب استحقاق، والتي تعكس علاوة زيت الوقود منخفض الكبريت على زيت الوقود عالي الكبريت، بلغت أعلى مستوى لها في 6 أشهر، عند أكثر من 95 دولاراً للطن، قرب منتصف يوليو.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت مبيعات الوقود البحري منخفض الكبريت، بما في ذلك زيوت الوقود منخفض الكبريت، وزيوت الغاز البحرية 8.0 %، إلى 435118 متراً مكعباً.