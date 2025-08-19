4.87 تريليونات درهم أصول القطاع المصرفي في الإمارات

ارتفع إجمالي أصول البنوك العاملة في الدولة، شاملاً شهادات القبول المصرفية بنسبة 2.7% لتتجاوز 4.87 تريليونات درهم في نهاية مايو الماضي، مقارنة مع 4.749 تريليونات درهم في نهاية أبريل السابق.

الائتمان

ووفق تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر مايو، أمس، عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 1.5% إلى 2.293 تريليون درهم في نهاية مايو من 2.259 تريليون درهم في نهاية أبريل، نتيجة نمو الائتمان المحلي بمقدار 7.1 مليارات درهم والائتمان الأجنبي بمقدار 26.9 مليار درهم.

وجاء الارتفاع في الائتمان المحلي مدفوعاً بزيادة الائتمان للقطاع الحكومي بنسبة 2%، وللقطاع الخاص بنسبة 0.8%، في حين انخفض الائتمان الموجه للقطاع العام «الكيانات المرتبطة بالحكومة» بنسبة 2.4%، وللمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 2.5%.

الودائع

وتجاوزت الودائع المصرفية حاجز 3 تريليونات درهم مسجلة ارتفاعاً بنسبة 1.8% لتتجاوز 3.018 تريليونات درهم في نهاية مايو، مقارنة مع 2.965 تريليون درهم في نهاية أبريل. ويعود ذلك إلى زيادة ودائع المقيمين بنسبة 1.9% لتبلغ 2.741 تريليون درهم، وارتفاع ودائع غير المقيمين بنسبة 0.6% لتصل إلى 277.2 مليار درهم.

وضمن ودائع المقيمين، ارتفعت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 3.4%، وودائع القطاع الخاص بنسبة 1.9%، وودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 1.3%، في حين تراجعت ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 6.1%.

عرض النقد

أما على صعيد عرض النقد، فقد ارتفع عرض النقد «ن 1» بنسبة 0.4% ليتجاوز 1.015 تريليون درهم في نهاية مايو 2025، نتيجة زيادة الودائع النقدية بمقدار 3.4 مليارات درهم وارتفاع النقد المتداول خارج البنوك بمقدار 0.3 مليار درهم.

كما ارتفع عرض النقد «ن 2» 1.6% ليصل إلى 2.474 تريليون درهم، بدعم من نمو «ن 1» وزيادة الودائع شبه النقدية بقيمة 34.7 مليار درهم. وسجل عرض النقد «ن 3» ارتفاعاً بنسبة 1.7% ليصل إلى 2.948 تريليون درهم، مدفوعاً بزيادة «ن 2» وارتفاع الودائع الحكومية بمقدار 11.5 مليار درهم.

القاعدة النقدية

وارتفعت القاعدة النقدية بنسبة 2.2% من 819 مليار درهم في نهاية أبريل إلى 836.7 مليار درهم في نهاية مايو 2025، نتيجة نمو العملات المصدرة 2.1%، وزيادة الحساب الاحتياطي بنسبة 29.2%، وارتفاع الأذون النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 3.1%، متجاوزة انخفاض الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي بنسبة 48.8%.

أصول المركزي

إلى ذلك وبحسب البيانات، فقد ارتفعت أصول المصرف المركزي الأجنبية إلى 939.1 مليار درهم نهاية مايو، مقارنة بـ937.5 مليار درهم نهاية أبريل السابق.

وتوزعت أصول المركزي الأجنبية كما في نهاية مايو بواقع 407.4 مليارات درهم في الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك في الخارج، و487 مليار درهم في الأوراق المالية الأجنبية، و44.7 ملياراً للأصول الأجنبية الأخرى.

ميزانية المركزي

وبلغت الميزانية العمومية للمركزي 974.2 مليار درهم، توزعت في فئة الخصوم ورأس المال بواقع 443.2 مليار درهم في الحسابات الجارية وحسابات الودائع، و298.5 مليار درهم للأذون النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و168.7 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية الصادرة، و19.7 مليار درهم للخصوم الأخرى، وبلغ رأس المال والاحتياطيات 44.2 مليار درهم.

أما الميزانية العمومية للمركزي - فئة الأصول، فقد توزعت بواقع 196.8 مليار درهم في النقد والأرصدة المصرفية، و226.4 مليار درهم في الودائع، و513.7 مليار درهم في الاستثمارات، و0.5 مليار درهم في القروض والسلف، و36.8 مليار درهم للأصول الأخرى.