حل 95 % من شكاوى عملاء خدمات الاتصالات

نجحت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، في حل 95% من شكاوى عملاء خدمات قطاع الاتصالات خلال الربع الأول 2025.

وذكرت الهيئة، أن إجمالي الشكاوى التي تلقتها بالتنسيق مع المشغلين بلغ 2900 شكوى خلال الربع الأول، بانخفاض 34%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وطبقاً لبيانات الهيئة، تراجع إجمالي الشكاوى أول 3 أشهر 12%، مقارنة بقرابة 3300 شكوى في الربع الأخير من 2024، بينما حقق مارس المنقضي تراجعاً 29 %، محققاً 951 شكوى، مقارنة بإجمالي تجاوز 1300 شكوى بنفس الشهر.

وكشفت الهيئة أن مشغلي الاتصالات في الدولة نجحا في إغلاق ما بين 93 % و95 % من شكاوى عملاء خدمات الاتصالات المقدمة بشأن الخدمات على مدار الشهور الأولى من 2025.

وطبق آلية حل الشكاوى المعتمدة من الهيئة، يستغرق السقف الزمني لحل الشكاوى 5 أيام عمل، عبر منظومة فورية لتلقي الشكاوى على مدار اليوم، مرتبطة بشكل مباشر مع مزودي الخدمات، ووفق توزيع الشكاوى، تشكل الهواتف المتحركة الحصة الأكبر من شكاوى القطاع، مقابل عدد المشتركين البالغ 22.2 مليون مشترك، فيما تليها شكاوى القطاع الثابت، والذي يبلغ عدد عملائها 2.4 مليون مشترك، متضمنة خدمات الإنترنت الثابت.

وتظهر مؤشرات تنظيم الاتصالات، أن تراجع إجمالي الشكاوى، قابله أيضاً ارتفاع نسبة رضا أصحاب الشكاوى عن الحلول المقدمة للشكاوى المغلقة من قبل المشغلين، إلى ما بين 95 % و99 %، مقارنة بمعدل بين 84 % و86 % عن نفس الفترة من 2024، بينما تراوح عدم رضا العملاء عن الحلول المقدمة بين 1 % و5 % من إجمالي أصحاب الشكاوى.