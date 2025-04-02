2.3 مليون مقعد على رحلات الطيران بين الإمارات والهند

ارتفع حجم السعة المقعدية على رحلات الطيران المجدولة بين الإمارات والهند، خلال مارس 2025 مسجلاً 2.31 مليون مقعد، ليأتي هذا المسار في المركز السادس عالمياً، من حيث أنشط خطوط الطيران بين الدول.

وكشفت بيانات مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران أن مسار «مومباي - دبي» جاء في المركز السادس، من حيث أنشط خطوط الطيران في المنطقة، مسجلاً أكثر من 233.4 ألف مقعد على رحلات الطيران المجدولة خلال شهر مارس 2025، بينما جاء مسار «دلهي – دبي» في المركز التاسع، من حيث أنشط خطوط الطيران في المنطقة، مسجلاً أكثر من 199.2 ألف مقعد على الرحلات الدولية على هذا الخط.

وتسير الناقلات الإماراتية الست وهي الاتحاد للطيران، وطيران الإمارات، وفلاي دبي، والعربية للطيران، والعربية أبوظبي، وويز إير أبوظبي، رحلات مباشرة إلى 15 وجهة مختلفة في الهند، فيما تسير الناقلات الهندية، من 24 نقطة في الهند إلى المطارات الإماراتية.



وعملت الناقلات الوطنية على تعزيز منظومة الربط بين الإمارات والهند على مدار السنوات الماضية في خطوة تستهدف تلبية طلب السوق المتزايد والنمو التجاري.

