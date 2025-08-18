الناقلات الوطنية تتسلم 15 طائرة من «بوينغ» في 7 أشهر

أظهرت جداول التسليم الصادرة عن شركة «بوينغ» الأمريكية أن 4 ناقلات إماراتية تسلّمت منذ بداية العام الجاري 15 طائرة جديدة، ما يشكل أكثر من 65% من إجمالي الطائرات التي سلّمتها الشركة للناقلات في المنطقة، والبالغ عددها 23 طائرة، في مؤشر يعكس استمرار خطط التوسع وتحديث الأساطيل لدى شركات الطيران الإماراتية، وتعزيز حضورها في أسواق السفر والشحن العالمية.

وبحسب بيانات الشركة الأمريكية، شملت عمليات التسليم أربع ناقلات إماراتية، حيث شهدت «فلاي دبي» إضافة 6 طائرات جديدة من طراز «737 ماكس» إلى أسطولها، في إطار خطتها لتوسيع شبكة وجهاتها وربط المزيد من الأسواق بدبي، مع الحفاظ على خدمات عالية الجودة.

أما «دبي لصناعة الطيران»، الذراع البارزة في قطاع تأجير الطائرات، فقد تسلّمت 4 طائرات من طراز 737 ماكس، ما يدعم محفظتها المتنامية من الطائرات الحديثة، ويعزز قدرتها على تلبية الطلب من شركات الطيران العالمية الباحثة عن كفاءة أعلى في استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات.

وحصلت «طيران الإمارات» على طائرتي شحن من طراز «777F»، في خطوة تعزز قدراتها في قطاع الشحن الجوي، الذي يشهد طلباً متزايداً على النقل السريع والآمن للبضائع، خاصة مع توسع عمليات الشركة في الأسواق العالمية وربط مراكز الإنتاج والاستهلاك عبر شبكة وجهاتها الواسعة.

وفي أبوظبي، واصلت «الاتحاد للطيران» استراتيجيتها في تحديث الأسطول، حيث تسلّمت 3 طائرات من طراز «787-9 دريملاينر»، المعروفة بكفاءتها التشغيلية، ما يسهم في تحسين تجربة المسافرين على الرحلات الطويلة، إلى جانب تعزيز استدامة العمليات عبر تخفيض استهلاك الوقود والانبعاثات.

ومع تسليم 15 طائرة خلال العام الجاري، تؤكد شركات الطيران الإماراتية عزمها مواصلة الاستثمار في الأساطيل الحديثة، لتعزيز قدرتها التنافسية عالمياً، والاستفادة من الطلب المتنامي على السفر والشحن الجوي، خصوصاً في ظل التعافي المستمر لقطاع الطيران العالمي بعد التحديات التي شهدها خلال السنوات الماضية.