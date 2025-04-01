انخفاض أسعار الوقود بالإمارات في أبريل

أقرت لجنة متابعة أسعار الوقود تخفيض أسعار البنزين والديزل خلال شهر أبريل 2025 للشهر الثاني على التوالي بين 15 و16 فلساً في البنزين، بينما نزل الديزل بمقدار 14 فلساً لكل لتر مقارنة بأسعار مارس 2025.

وأعلنت شركات توزيع الوقود الأسعار الجديدة على أن يبدأ التطبيق اعتباراً من اليوم الثلاثاء 2025، حيث شملت التسعيرة الجديدة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

ونزل سعر لتر البنزين السوبر «98» بمقدار 16 فلساً من إلى 2.73 درهم في مارس إلى 2.57 درهم في أبريل، وانخفض لتر البنزين خصوصي «95» بمقدار 15 فلساً من 2.61 درهم في مارس إلى 2.46 درهم في أبريل، ونزل سعر بنزين «إي بلس» «91» بمقدار 16 فلساً من 2.54 درهم في مارس إلى 2.38 درهم في أبريل، بينما انخفض سعر لتر الديزل 14 فلساً لكل لتر من 2.77 درهم في مارس إلى 2.63 درهم في أبريل.

