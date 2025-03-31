50 % زيادة في أسعار تذاكر الطيران خلال عطلة عيد الفطر

يتزامن عيد الفطر هذا العام مع عطلة الربيع؛ حيث تتاح الفرصة للاحتفال بالمناسبتين معاً عبر السفر إلى خارج البلاد، سواء للمواطنين الراغبين في تمضية هذه الفترة في أجواء من المرح، أو للمقيمين الذين يغادرون لقضاء الوقت مع عائلاتهم وأبناء بلادهم. ولا شك في أن هذا يمثل ضغطاً شديداً على شركات الطيران لتوفير رحلات تستوعب المسافرين، وفي الوقت نفسه ترتفع أسعار التذاكر.

«البيان» التقت مع ريكانت بيتي، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمنصة «إيز ماي تريب» لمعرفة مدى استعداد شركات الطيران والسفر لهذه العطلة الطويلة، متوقعاً زيادة في أسعار تذاكر الطيران خلال عطلة عيد الفطر بنسبة تصل إلى 50%.

ويقول ريكانت بيتي: تشهد عطلة هذا العام زيادة غير مسبوقة في السفر إلى الخارج، لكن بينما يسود جو من الحماسة للسفر يفاجأ الراغبون في السفر بارتفاع أسعار تذاكر الطيران؛ ما يمثل ارتفاعاً كبيراً في تكاليف رحلاتهم.

وفي حين تشير التقارير الأخيرة إلى أن 90% من المسافرين من الإمارات يخططون لرحلات دولية خلال عطلة عيد الفطر، نجد زيادة كبيرة مقارنةً بما كانت عليه في العام الماضي؛ حيث بلغت 60% هذه الزيادة في الطلب تمثل ضغطاً كبيراً على توافر الرحلات وأسعار التذاكر، خصوصاً على المسارات الشائعة.

احتياجات المسافرين

ويضيف ريكانت بيتي: على الرغم من أن شركات الطيران تزيد من عدد رحلاتها لتلبية احتياجات المسافرين، فإن الطلب يفوق العرض. وما زاد الأمر صعوبة هو أن العديد من المقيمين في الإمارات يحجزون رحلات أطول، لدمج عطلات عيد الفطر مع عطلات المدارس، وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة إضافية في أسعار التذاكر.

وتابع: أضف إلى ذلك أنه عادة ما تكون أسعار التذاكر في عيد الفطر أعلى منها في غير هذا الموسم، لكن هذا العام وجدنا الارتفاع أكثر وضوحاً من المعتاد، لا سيما على المسارات الرئيسة، مثل الرحلات من الإمارات إلى كل من الهند ومصر والسعودية وأوروبا، ومن المتوقع أن ترتفع أسعار تذاكر الطيران بنسبة تتراوح بين 40% و50% وفقاً للتقارير الأولية، حيث شهدت مقصورات الدرجة الممتازة والحجوزات في اللحظة الأخيرة أكبر الزيادات. كما أن هناك طلباً مرتفعاً على تذاكر درجة الأعمال، حيث يستمر المقيمون في الإمارات في اختيار السفر الفاخر والرحلات ذات التجارب المميزة خلال موسم العيد.

رحلات جديدة

ويؤكد ريكانت بيتي أن ارتفاع أسعار تذاكر الطيران يعود أولاً في هذا الموسم إلى ارتفاع الطلب، حيث يتطلع الأفراد والعائلات إلى السفر؛ ما يجعل الرحلات تمتلئ بسرعة. ولا يزال توافر المقاعد المحدود يمثل مشكلة؛ ما دفع شركات الطيران إلى إضافة رحلات جديدة، ولكن الطلب لا يزال يتجاوز العرض.

كما أن تفضيل المسافرين في الإمارات لدرجة الأعمال والدرجة الممتازة يدفع الأسعار أكثر إلى الأعلى. علاوة على ذلك، تشكل الحجوزات المتأخرة عاملاً رئيساً، حيث ينتظر العديد من المسافرين حتى اللحظة الأخيرة لتأكيد خططهم، وهذا أيضاً سبب مهم في الزيادة الكبيرة في أسعار التذاكر، ويزيد في الوقت نفسه من التزامنا بمساعدة المسافرين في الإمارات على العثور على أفضل العروض خلال مواسم السفر المزدحمة؛ من خلال توفير خيارات الحجز المبكر، ومقارنة الأسعار، وتقديم حلول سفر مجمعة، تضمن عدم تجاوز الميزانية.