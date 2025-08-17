«دي بي ورلد» تناول 10 ملايين حاوية في ميناء سانتوس البرازيلي

عززت «دي بي ورلد» مكانتها كأحد أبرز محركات التجارة في أمريكا اللاتينية، بعد أن تجاوزت محطة الشركة في ميناء سانتوس البرازيلي منذ انطلاق عملياتها عام 2013 حاجز 10 ملايين حاوية نمط، بحسب بيانات رسمية.

وخلال العقد الماضي، ضخت الشركة أكثر من ملياري درهم في سلسلة من الاستثمارات الاستراتيجية التي شملت توسيع الطاقة الاستيعابية للمحطة وتطوير بنيتها التحتية وتحديث المعدات والتقنيات وتمديد الأرصفة، إلى جانب تبني حلول مبتكرة لخفض الانبعاثات الكربونية، الأمر الذي رفع قدرة الميناء على استقبال أكبر السفن، وحسّنت كفاءته التشغيلية، وجعلته نموذجاً في الاستدامة البيئية.

كما أسهمت هذه الاستثمارات في خلق بيئة عمل توفر أكثر من 2200 وظيفة مباشرة في البرازيل، بما يعزز الاقتصاد المحلي وينعش المجتمعات المحيطة.

وفي السنوات الأخيرة، توسعت «دي بي ورلد» في مجالات الخدمات اللوجستية، فأطلقت محطة جديدة للحبوب والأسمدة بالتعاون مع مشغل السكك الحديدية «رومو»، بطاقة تصل إلى 12.5 مليون طن سنوياً، ما دعم قطاع الزراعة في البلاد.

كما افتتحت خمسة مكاتب جديدة في مدن برازيلية كبرى لتعزيز شبكة الشحن والخدمات اللوجستية المتكاملة، وسجلت أكثر من 1000 يوم عمل متتالية بدون حوادث لفِرق الخدمات اللوجستية التعاقدية.

وفي مارس 2024، رفعت الشركة طاقة الميناء إلى 1.7 مليون حاوية سنوياً عبر استثمارات شملت شراء معدات متطورة، وتمديد الرصيف بمقدار 190 متراً لاستقبال سفينتين من طراز «Q-Max» في وقت واحد.

كما تعمل على كهربة 22 رافعة جسرية لتقليل استهلاك الديزل بنسبة 60 % وخفض الانبعاثات الكربونية.

وفي 2025، أعلنت الشركة عن شراكة استراتيجية مع «ميرسك» لمدة ثماني سنوات، بالتزامن مع تسجيل رقم قياسي بلغ 1.25 مليون حاوية في 2024، بزيادة 14 % عن العام السابق.