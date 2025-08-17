قطاع السياحة في دبي يواصل التألق خلال الصيف

30 % حصة السياحة المحلية من إشغالات فنادق الإمارة

دبي تعزز مكانتها وجهة رائدة عالمياً

يشهد قطاع السياحة في دبي زخماً متواصلاً خلال صيف 2025، فيما تواصل الإمارة ترسيخ مكانتها وجهة عالمية مفضلة على مدار العام.

وتبرز مرونة القطاع من خلال الأداء القوي لعدد من الفنادق الرائدة في المدينة، مدعوماً باستراتيجيات تنشيطية نوعية، وتنامي الطلب من المقيمين والزوار على حد سواء، ما يعكس جاذبية دبي المستمرة وتنوع تجاربها السياحية.

وتعكس تصريحات مسؤولي عدد من الفنادق البارزة بالإمارة هذا الأداء المتميز، سواء من حيث معدلات الإشغال، أو نمو الإيرادات، أو تصاعد الإقبال من الزوار الدوليين والمحليين.

نمو إيجابي

فقد أكد شارلز كلارك، المدير العام لفندق «هايد دبي»، أن دبي تعزز مكانتها وجهة رائدة عالمياً ، مشيراً إلى النمو الإيجابي في الطلب على الفندق خلال العام الجاري، خصوصاً من المسافرين الدوليين وضيوف دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال: حافظ فندق «هايد دبي» على نسب إشغال مرتفعة بفضل شراكتنا المستمرة مع شركاء عالميين من أسواق متعددة، إلى جانب التصميم والتجارب المميزة التي نوفرها للنزلاء الباحثين عن إقامة عصرية وتجربة فريدة.

ولفت كلارك إلى الدور الحيوي للسوق المحلي في دعم الأداء الصيفي، مضيفاً: السياحة الداخلية تمثل ركيزة أساسية، إذ يفضل كثير من المقيمين في الإمارات والمنطقة الإقامة في فنادق تقدم تجارب مميزة داخل المدينة.

مرونة

بدورها، أكدت إليف يازوغلو، المدير العام لفندق «دبل تري من هيلتون دبي شاطئ جميرا»، متانة ومرونة قطاع السياحة في دبي خلال العام الجاري، قائلة: الأرقام تؤكد نمو القطاع بما يفوق مستويات ما قبل الجائحة.

فقد أعادت عودة الفعاليات الكبرى والثقة المتجددة في السوق، الحيوية إلى القطاع، ونحن اليوم في موقع أقوى من حيث الاستعداد والتطور.

وأوضحت يازوغلو أن سهولة الوصول إلى دبي، ومستويات الأمان العالية، وتنوع التجارب السياحية من ثقافة ومأكولات وتسوق، تجعل من المدينة وجهة لا مثيل لها، مشيرة إلى أن الفندق حافظ على نسب إشغال قوية خلال الصيف، مدعومة بموقعه المميز على شاطئ جميرا والعروض المصممة خصيصاً للعائلات والمسافرين بغرض الترفيه.

وشددت على أهمية السياحة الداخلية في دعم الإشغال، موضحة: شهدنا نمواً ملحوظاً في حجوزات المقيمين، خصوصاً خلال عطلات نهاية الأسبوع والمناسبات الرسمية، ما ساهم في استقرار الأداء خلال الفترات الأقل نشاطاً.

من جهته، أكد أسامة سركيس، مدير المبيعات والتسويق في مجموعة فنادق «بارسيلو»، أن دبي تعيد التأكيد على ريادتها في القطاع السياحي، وقال: حقق فندق «بارسيلو الجداف» متوسط إشغال يومي بلغ 80 % خلال أشهر الصيف، مدعوماً بالعروض الحصرية والأنشطة العائلية، إلى جانب برنامج الولاء «ماي بارسيلو» الذي ساهم في زيادة الحجوزات المباشرة.

وأوضح سركيس أن المقيمين في الدولة كان لهم دور بارز في هذا النجاح، مع تزايد الطلب على الإقامات القصيرة والطويلة داخل المدينة، مؤكداً أن النمو المتواصل في الطلب المحلي، إلى جانب جاذبية دبي الدائمة على مدار العام، يدعمان أداء مجموعة فنادق بارسيلو ويعكسان الرؤية الطموحة للإمارة وجهة سياحية مستدامة.

مؤشرات قوية

وأشار توم ستيفنز، النائب الأول لرئيس عمليات الفنادق في «ذا فيرست جروب»، إلى مؤشرات أداء قوية خلال 2025، موضحاً أن معدلات الإشغال في فنادق المجموعة ارتفعت بنسبة 4.7 % لتصل إلى 83.6 % حتى نهاية مايو، بينما ارتفع متوسط السعر اليومي للغرف بنسبة 6.1 % ليبلغ 806 دراهم، ما ساهم في زيادة الإيرادات بنسبة 11.1 %.

وأضاف: يرتبط هذا النجاح والأداء القوي بجدول الفعاليات المتنوع في دبي، الذي يشمل أبرز المعارض والمهرجانات الدولية.

وحتى خلال الصيف، ساهمت مبادرات مثل مفاجآت صيف دبي والإقبال المتزايد على الإقامات الداخلية في الحفاظ على مستويات إشغال مرتفعة.

وأوضح ستيفنز أن السياحة المحلية تشكل نحو 30 % من إجمالي ليالي الإشغال في دبي، و12 % من محفظة فنادق «ذا فيرست جروب».

كما أعرب عن تفاؤله بمواصلة الزخم مع قرب افتتاح مشروع فندق «سييل» في دبي مارينا خلال الربع الأخير من العام، والذي سيكون أطول فندق في العالم، ما يعكس الطموحات الريادية للإمارة في مجال الابتكار والتميز السياحي.