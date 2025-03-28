مجلس ريادة الأعمال برأس الخيمة يستعرض فرص الاستثمار في الإمارات

أكد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، أن دولة الإمارات تواصل تحقيق نمو اقتصادي مستدام، بفضل الرؤية الثاقبة والتوجيهات السديدة لقيادتها الرشيدة، حيث يتمتع الاقتصاد الإماراتي بمرونة وصلابة عالية تمكنه من التصدي للتحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم.

وأوضح خلال «مجلس ريادة الأعمال» الذي نظمه رجل الأعمال راشد محمد حمّدوه الشحي برأس الخيمة، أن هذه المرونة تأتي نتيجة استراتيجيات واضحة تركز على تعزيز النموذج الاقتصادي الجديد، القائم على المعرفة، والابتكار، والتكنولوجيا المتقدمة.

مناخ تنافسي

وقال رجل الأعمال راشد محمد حمّدوه الشحي منظم الجلسة الحوارية: إن المناخ الاستثماري والاقتصادي لدولة الإمارات يسهم بشكل كبير في تعزيز ريادة الأعمال، وأن هذا النجاح يأتي في ظل السياسة الاقتصادية الحكيمة التي تقودها قيادتنا الرشيدة.

كما أن انفتاح دولة الإمارات على العالم وترحيبها برؤوس الأموال المتدفقة للاستثمار يعزز الثقة في مناخ استثماري تنافسي شريف ومنظم، وتدعم هذه البيئة قوانين واضحة تضمن حقوق كافة الأطراف المستثمرين، سواء المحلية أو الأجنبية، مما يوفر مناخاً آمناً ومحكماً للاستثمار.

مؤكداً أن هذه العوامل تسهم في جذب المزيد من الفرص الاستثمارية المتساوية في مختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاعا الاستثمار العقاري والمالي، اللذان يشهدان نمواً متزايداً بفضل التشريعات المحفزة والمناخ التنافسي الآمن الذي توفره الإمارات للمستثمرين من أنحاء العالم.

توجهات مستقبلية

واستعرض الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات وإمارة رأس الخيمة، مسلطاً الضوء على حجم التطور الذي حققته الدولة، وتوجهاتها المستقبلية.

مؤكداً أهمية مجالات الذكاء الاصطناعي في استراتيجية حكومة دولة الإمارات، خصوصاً فيما يتعلق بالاستثمار في القطاعات المستقبلية مثل العملات المشفرة والتكنولوجيا الحديثة.

الصناعات المتقدمة

وأشار إلى أن القطاع الصناعي يمثل جزءاً رئيسياً من الرؤية المستقبلية للاقتصاد الإماراتي، حيث تهدف الدولة إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن تصل مساهمة هذا القطاع إلى 300 مليار درهم بحلول 2030، ما يعكس التزام الإمارات بتعزيز الصناعات المتقدمة وتنويع مصادر دخلها بعيداً عن النفط، لضمان نمو اقتصادي مستدام.

مؤكداً أن هذه الرؤية المستقبلية تعتمد على استراتيجيات تهدف إلى تعزيز الابتكار والتكنولوجيا، مما يسهم في جعل الإمارات مركزاً عالمياً للاستثمار والابتكار في مختلف القطاعات.

دعم وطني

وأكد سالم راشد المفتول عضو المجلس الوطني الاتحادي، دعم المجلس الوطني الاتحادي المتواصل لمشاريع التنمية الاقتصادية والمالية من خلال تنظيم القوانين والتشريعات والتسهيلات لرجال الأعمال لزيادة فرص النمو الاقتصادي.

وفرص الاستثمار لرجال الأعمال تحت مظلة وزارة الاقتصاد، بما يدعم التكامل والتعاون وبالذات الحرص على دعم المشاريع الوطنية الشابة وتسهيل انخراطها في سوق الأعمال بما ينمي مواهبها واستثماراتها ويعزز رأس المال الوطني وبالتعاون مع الجامعات ومراكز الأعمال وغرف التجارة والدوائر الاقتصادية.

خطة طموحة

وقال إسماعيل حسن البلوشي القائم بأعمال مدير دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة: يتطور قطاع الطيران في رأس الخيمة بشكل كبير، في ظل توسع شركات الطيران من مطار رأس الخيمة الدولي إلى الهند وباكستان والسعودية وموسكو، وحقق المطار تطوراً في أعداد الركاب بلغ العام الماضي أكثر من 600 ألف مسافر، حيث نسعى لزيادة تلك النسبة إلى أكثر من 800 ألف مسافر في 2025.

وأشار إلى أن مشروع تطوير مطار رأس الخيمة يستهدف استيعاب أكثر من مليون مسافر سنوياً، ويأتي ذلك تماشياً مع تطوير وسائل المواصلات وفق خطة طموحة وشاملة عبر الخطوط الداخلية والخارجية للوصول إلى مدن الدولة.

حيث تم وضع دراسات في حلول التنقل ذاتية القيادة برأس الخيمة، و«الريل باص» والاستفادة من التقنيات الحديثة ضمن خطة استراتيجية واضحة ومتكاملة لقطاع النقل برأس الخيمة.

مرونة وصلابة

وقال عبدالرحمن نقي مستشار المعهد الدولي للدبلوماسية الثقافية في دبي: إن اقتصاد دولة الإمارات بفضل رؤية وتوجيهات القيادة يتمتع بقدر عالٍ من المرونة والصلابة في مواجهة التحديات التي يشهدها العالم ومواصلة النمو المستدام استناداً إلى استراتيجيات واضحة تعزز النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.

وأن مواصلة النمو تعطي مؤشراً واضحاً على قدرة الاقتصاد الوطني مواصلة مسيرة النمو المستدام والمرتفع مقارنة بالدول المتقدمة؛ وإن دولة الإمارات لديها استراتيجية اقتصادية واضحة تشمل الاقتصاد الدائري واقتصاد الفضاء وقطاعات الاقتصاد الجديدة، إضافة إلى بحث التكتلات الاقتصادية الجديدة وعقد الشراكات وجذب الاستثمارات الأجنبية.

حضور دبلوماسي

حضر الجلسة الحوارية ألياكسي جالديبين قنصل عام جمهورية بيلاروسيا في دبي والإمارات الشمالية، ومحمد عمران محمد صدق قنصل ماليزيا في دبي والإمارات الشمالية، وفهمي انسارا دهلان، رئيس مجلس الأعمال الماليزي، هاري توان رئيس مجلس الأعمال الفيتنامي، لي بيلاي رئيس مجلس الأعمال الجنوب أفريقي، ساهيتيا شاتورفيدي الأمين العام للمجلس الأعمال الهندي، ولفريدو لارينا الأمين العام لمجلس الأعمال الفلبيني، انجيلا هسياو المديرة لمركز التجارة التايواني.