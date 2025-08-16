نتائج قوية تصعد بأسهم أوروبا قرب أعلى مستوى في 5 أشهر

ارتفعت الأسهم الأوروبية، أمس، لتقترب من أعلى مستوى في 5 أشهر، في وقت تجاوز فيه المستثمرون أثر مسألة ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة وعثروا على الدعم للمعنويات من صدور نتائج أعمال قوية.

وخلال التعاملات صعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% مدفوعاً بصعود أسهم شركات التعدين والكيماويات.وزادت الأسهم في العالم بشكل عام رغم بيانات أظهرت ارتفاع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة، ما حد من التوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الشهر المقبل.

ورغم بيانات اقتصادية صينية ضعيفة تشير إلى آثار متعلقة بالرسوم الجمركية. وقفز سهم إن.كيه.تي الدنماركية لحلول كابلات الطاقة 9.1% بعد أن حدثت الشركة توقعاتها المالية للعام بأكمله.

لكن سهم إيه.إس.إم.إل انخفض بنسبة 1.5% مع تعرض الشركة، وهي أكبر مورد في العالم لمعدات صناعة رقائق الكمبيوتر، لضغوط بعد أن خفضت شركة أبلايد ماتيريالز الأمريكية توقعاتها للأرباح للربع الرابع بسبب ضعف الطلب من الصين والتبعات غير المعروفة بعد للرسوم الجمركية.

وأصدرت الشركة الهولندية تحذيراً مماثلاً في منتصف يوليو الماضي، قائلة إنه من الوارد عدم تسجيل نمو في 2026. وتراجع سهم بي.إي سيميكونداكتور 0.7%، ونزل سهم إيه.إس.إم.آي بنسبة 1.1%.

وسجل سهم باندورا الدنماركية لصناعة المجوهرات أكبر خسارة على مؤشر ستوكس 600، وهوى 11.9% بعد أن جاءت إيرادات الشركة من العمليات الأساسية في الربع الثاني أقل من التقديرات.

ارتفاع ياباني

واختتم مؤشر نيكاي الياباني الجلسة عند أعلى مستوى على الإطلاق في وقت تراجع فيه الين، وأظهرت بيانات متانة اقتصاد البلاد بما فاق التوقعات.

وتسارعت وتيرة زيادة المؤشر نيكاي في جلسة ما بعد الظهيرة، إذ ارتفع 1.7% ليغلق عند ذروة قياسية بلغت 43378.31 نقطة، ولامس المؤشر أعلى مستوى خلال الجلسة عند 43451.46 نقطة في وقت سابق من الأسبوع.

وصعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.6% ليصل إلى 3107.68 نقاط، وهو أيضاً مستوى إغلاق قياسي مرتفع. ودعم انخفاض الين خلال الليل أسهم الشركات التي تصدر منتجاتها، في حين أظهرت بيانات صدرت الجمعة أن الاقتصاد الياباني نما بمعدل واحد بالمئة على أساس سنوي في الفترة من أبريل إلى يونيو، متجاوزاً التوقعات. ويتوقع المحللون ظهور التأثير الكامل للرسوم الجمركية الأمريكية على النمو في وقت لاحق.

عوائد السندات

وقال واتارو أكياما، الخبير الاقتصادي في شركة نومورا سيكيوريتيز: إن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتصريحات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الخميس، بأن بنك اليابان من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة هي عوامل أسهمت في قفزة الأسهم المالية.

وجاء قطاع البنوك ليكون أكبر الرابحين على المؤشر توبكس، إذ قفز المؤشر الفرعي 4.7% إلى أعلى مستوى منذ مايو 2006. وصعد سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية بنسبة 6%، مسجلاً مكاسب للجلسة الثامنة على التوالي ليصل إلى مستوى قياسي مرتفع. وصعد 177 سهماً على مؤشر نيكاي، بينما تراجع 46 سهماً.