4809 وكالات تجارية مسجلة بالإمارات 2024

بلغ إجمالي عدد الوكالات التجارية المسجلة في الدولة 4809 وكالات بنهاية العام الماضي. وذكرت بيانات حديثة لوزارة الاقتصاد أن إجمالي عدد الوكالات التجارية المسجلة في الدولة نما بنسبة ملحوظة بلغت 8.5% عن إجمالي عددها المسجل بنهاية 2023.

وطبقاً للبيانات الحديثة الصادرة عن الوزارة، كان العام الماضي هو الأكثر نشاطاً في تسجيل الوكالات الجديدة خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث تم قيد 373 وكالة تجارية جديدة في الإمارات خلال العام المنقضي بارتفاع نسبته 16% عن عدد الوكالات الجديدة المسجلة في الدولة في عام 2023 والبالغ 313 وكالة جديدة.

فيما ناهز النمو خلال العام الماضي في عدد الوكالات الجديدة 33% عن عدد الوكالات الجديدة المسجل بالإمارات بحوالي 281 وكالة جديدة في عام 2022.

وتسعى الوزارة وفق خطتها المعلنة لأن يتجاوز عدد الوكالات التجارية المسجلة بالدولة حاجز 10 آلاف وكالة خلال السنوات المقبلة، استناداً لمعطيات عدة يأتي في مقدمتها التعديلات التشريعية خلال السنوات الأخيرة، وخصوصاً قانون الوكالات التجارية الجديد، إلى جانب محفزات الاستثمار وتأسيس الأعمال.