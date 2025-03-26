صدارة إماراتية بعدد المليارديرات في المنطقة العربية

كشف تقرير الثروة لعام 2025 من «نايت فرانك» عن نمو ملحوظ في ثروات الأثرياء خلال 2024، حيث ارتفع عدد الأفراد الذين تتجاوز ثرواتهم 10 ملايين دولار بنسبة 4.4%. وشهدت الإمارات نمواً استثنائياً في ثروات المليارديرات.

حيث ارتفعت بنسبة 39.5% بين 2023 و2024 لتصل إلى 138.7 مليار دولار، ما يجعلها الدولة الرائدة في العالم العربي من حيث عدد المليارديرات، إذ تضم 18 مليارديراً، تليها السعودية في المرتبة الثانية بـ 6 مليارديرات، ثم مصر 4 مليارديرات.

وأصبحت الإمارات، وخاصة دبي، وجهة مفضلة للأثرياء من جميع أنحاء العالم، مستفيدة من بيئة ضريبية جاذبة، واستقرار اقتصادي، وتوسع سوق العقارات الفاخرة.

فقد شهدت الإمارة تسجيل 388 صفقة عقارية بقيمة تفوق 10 ملايين دولار حتى سبتمبر 2024، متجاوزة نيويورك التي سجلت 230 صفقة فقط.

ورغم التوقعات بتفوق آسيا على أمريكا الشمالية في خلق الثروة خلال السنوات الأربع المقبلة، لا يزال التفوق الأمريكي قائماً. وشهدت الصين أكبر زيادة صافية في عدد المليارديرات منذ 2015، ليصل عددهم إلى 501 ملياردير في 2024.

أما من حيث إجمالي الثروات، فقد تصدرت الولايات المتحدة القائمة بـ5.7 تريليونات دولار، تليها الصين 1.34 تريليون دولار، ثم الهند 950 مليار دولار.

وتوقع التقرير أن تخضع الثروات الفائقة، خاصة لمن يمتلكون أكثر من 100 مليون دولار، لمزيد من القواعد التنظيمية والضريبية. وأوضح جيمس بوميروي، الاقتصادي العالمي في «إتش إس بي سي»، أن انخفاض أسعار الفائدة كان عاملاً رئيسياً في دعم الأصول الخطرة، إلى جانب عوائد نقدية قوية بلغت 5% في معظم أنحاء العالم.

وعلى الرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي، استمرت الأسواق المالية في دعم الثروات، مع نمو قوي في أسواق الأسهم وارتفاع البيتكوين.

كما لعبت التجارة العالمية المرنة دوراً في تعزيز الاقتصاد، في حين لا يزال الازدهار المدعوم بالذكاء الاصطناعي قيد التقييم، مع توقع استفادة الولايات المتحدة والصين بشكل أكبر من أي دولة أخرى.